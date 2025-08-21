Battlefield 6 erweitert Karten – Teste Operation Firestorm vor dem Release im Okt 2025

Die Entwickler von Battlefield 6 haben auf die Beschwerden über die Kartengrößen des Spiels nach der Beta reagiert. Nach Jahren von Enttäuschungen könnte Battlefield 6 die beliebte EA-Shooter-Franchise wiederbeleben. Das Team hat die nötige Zeit, Ressourcen und Visionen erhalten, um etwas zu schaffen, was nicht nur den Fans gefällt, sondern auch diejenigen anspricht, die mit der Serie weniger vertraut sind. Die Beta-Version hat die Shooter-Fans beeindruckt und sie extrem gespannt gemacht. Obwohl wir bisher nur einen kleinen Ausschnitt von Battlefield 6 gesehen haben, wirkt es vielversprechend und scheint auf dem Feedback von Shooter-Spielern der letzten Jahre aufgebaut zu sein.

Wie reagiert das Entwicklerteam auf das Feedback?

Was sagen die Entwickler zu den Kartengrößen? Das Team hinter dem Spiel hat bestätigt, dass Battlefield 6 über größere Karten verfügt, einschließlich der Rückkehr von Operation Firestorm. Diese Karten werden in einem bevorstehenden Playtest von Battlefield Labs getestet, sodass ausgewählte Spieler die Möglichkeit haben, den Maßstab zu sehen, den Battlefield 6 für Oktober 2025 bereithält.

„Wir haben auch starkes Feedback von Spielern gehört, die von den großflächigen Karten begeistert sind,“ sagte der Entwickler. „Während die Open Beta kleinere, schnellere Karten bot, sind großflächige Karten bereits Teil unseres Launch-Pakets und bieten actiongeladenes Gameplay und unvergessliche, einzigartige Momente für jeden Spieler.“

Welche neuen Karten erwarten dich?

Was ist neu bei den Karten? Teil des bevorstehenden Testing von Battlefield Labs sind zwei neue Mehrspielerkarten: Eine spielt im Mirak Valley, die andere ist ein Remake des Fan-Favoriten aus Battlefield 3, Operation Firestorm. Diese beiden Karten beinhalten das volle Fahrzeugangebot, ähnlich wie Liberation Peak, zusammen mit einem größeren Kampfbereich.

Natürlich werden auch nach dem Start von Battlefield 6 zahlreiche Karten hinzugefügt. Battlefield Studios bewertet sogar Anfragen für klassische Karten von Fans, was bedeutet, dass Operation Firestorm nicht die einzige überarbeitete Karte im Spiel sein wird. Es ist unklar, wie lange Battlefield 6 unterstützt wird, aber wenn es ähnlich wie 2042 ist, könnten wir jahrelang neue Karten erwarten.

Was erwartet dich bei der Veröffentlichung?

Wann erscheint Battlefield 6? Battlefield 6 wird am 10. Oktober 2025 veröffentlicht. Der Titel wird auf PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erhältlich sein. Der Singleplayer-Modus ist im Jahr 2027 angesiedelt und zeigt einen Konflikt zwischen einem gespaltenen NATO und Pax Armata, einem privaten Militärunternehmen.

Wie stehst du zu den neuen Karten in Battlefield 6? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!