Battlefield 6 enthüllt Battle-Royale-Modus – Release im Oktober 2025!

Battlefield 6 steht kurz vor seiner Veröffentlichung und wird bereits als einer der heißesten Shooter des Jahres 2025 gehandelt. Mit der offiziellen Bestätigung des Veröffentlichungsdatums am 10. Oktober 2025, nur einen Monat vor Call of Duty: Black Ops 7, stellt sich die Frage, ob Battlefield 6 seinem Spitznamen als „Call of Duty-Killer“ gerecht werden kann. Die Ankündigung eines Battle-Royale-Modus könnte dabei helfen, sich in der Welt der First-Person-Shooter zu behaupten und bietet eine interessante neue Facette für die Serie.

Ein neuer Battle-Royale-Modus

Was macht den Battle-Royale-Modus von Battlefield 6 besonders? Battlefield 6 wird mit einem neuen Battle-Royale-Modus aufwarten, der in Battlefield Labs eingeführt wird. Obwohl bisher wenig über den Modus bekannt ist, wie etwa die Anzahl der Karten oder Spieler, sind die Fans gespannt auf die Interpretation von Battlefield 6 im beliebten Shooter-Genre. Mit Vorbildern wie Fortnite, Call of Duty: Warzone und anderen hat DICE und EA die Chance, das beste Battle Royale zu entwickeln.

Der Battle-Royale-Genre hat seinen Ursprung in den frühen 2010er Jahren, inspiriert von Mods für große Online-Überlebensspiele wie Minecraft und Arma 2. Spiele wie PUBG: Battlegrounds und Apex Legends haben das Genre weiter populär gemacht, das für seine „Last Man Standing“-Dynamik und die Mischung aus Überleben, Erkundung und Plündern bekannt ist.

Beta-Tests und Verfügbarkeit

Wann kannst du Battlefield 6 ausprobieren? Die nächste offene Beta für Battlefield 6 findet am 9. und 10. August 2025 statt. Eine zweite offene Beta, die für alle zugänglich ist, wird vom 14. bis 17. August 2025 abgehalten. Zudem wird eine geschlossene Beta, die nur auf Einladung zugänglich ist, am 7. und 8. August 2025 stattfinden. Es gibt derzeit keine Informationen darüber, was die Fans von dieser Beta erwarten können, aber viele hoffen, dass der Battle-Royale-Modus dann spielbar sein wird.

Battlefield 6 wird auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und Microsoft Windows verfügbar sein. Die Preise beginnen bei 69,99 Euro für die Basisversion auf Windows, während die Phantom Edition 99,99 Euro kostet. Auf den Konsolen beträgt der Preis 79,99 Euro für die Basisversion und 109,99 Euro für die Phantom Edition.

Ein umfangreiches Spielerlebnis

Welche Inhalte bietet Battlefield 6 neben dem Battle-Royale-Modus? Neben dem neuen Battle-Royale-Modus wird Battlefield 6 auch einen vollständigen Kampagnenmodus bieten, der Einzelspielerinhalte für diejenigen bereitstellt, die dies bevorzugen. Traditionelle Online-Multiplayer-Modi werden ebenfalls vorhanden sein und DICE sowie EA haben bestätigt, dass es „geerdete“ Skins in Battlefield 6 geben wird. Die Fans erwarten jedoch, dass im Battle-Royale-Modus experimentellere Skins enthalten sein werden.

Als nächster Teil der Battlefield-Reihe wird Battlefield 6 von vier Studios unter dem gemeinsamen Branding von Battlefield Studios entwickelt. Diese sind DICE, Ripple Effect Studios, Motive Studio und Criterion Games. Auch wenn die Erwartungen hoch sind, bleibt abzuwarten, ob Battlefield 6 den hohen Erwartungen gerecht werden kann.

Bist du aufgeregt, Battlefield 6 auszuprobieren? Bevorzugst du traditionelle teambasierte Spielmodi oder spricht dich der Battle-Royale-Modus mehr an? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!