Battlefield 6 droht unfertige Kampagne: Erscheint der Shooter trotzdem?

Battlefield 6 steht vor einer großen Herausforderung, denn Berichten zufolge könnte die Kampagne des Spiels in einem unfertigen Zustand auf den Markt kommen. Diese Neuigkeiten haben bei vielen Fans für Besorgnis gesorgt, da die Battlefield-Serie vor allem für ihre beeindruckenden Multiplayer-Modi bekannt ist. Diese bieten dir epische Schlachten zu Land, zu Wasser und in der Luft mit vielen Zerstörungselementen und einer großen Anzahl von Teilnehmern. Auch wenn die Kampagnen der Battlefield-Reihe im Vergleich zu Call of Duty oder dem Multiplayer von Battlefield in der Vergangenheit nicht immer so gut aufgenommen wurden, tragen sie dennoch zur Gesamtwertigkeit des Spiels bei.

Die Probleme bei der Entwicklung der Kampagne

Warum steht die Kampagne von Battlefield 6 auf der Kippe? Ein neuer Bericht von ARS Technica enthüllt, dass die Kampagne von Battlefield 6 während der Entwicklung zahlreiche Hürden überwinden musste. Besonders betroffen war die Kampagne, die ursprünglich von Ridgeline Games entwickelt wurde. Nach der Schließung des Studios wurde die Arbeit an andere Teams wie Criterion übergeben. Diese Übergabe hat dazu geführt, dass die Kampagne weit hinter dem Zeitplan zurückliegt.

Die Entwickler stehen nun vor der schwierigen Entscheidung, möglicherweise Teile der Einzelspielermissionen herauszuschneiden und sie nach der Veröffentlichung zu ergänzen, um überhaupt eine Kampagne anbieten zu können. Dies wäre jedoch problematisch, wenn man bedenkt, dass es sich um eine lineare Geschichte handelt, die etwa sechs Stunden umfassen soll. Ohne erhebliche Anstrengungen in diesem Sommer und im restlichen Jahr 2025 könnte die Kampagne in einem unfertigen Zustand veröffentlicht werden.

Release-Strategie und Erwartungen

Wann wird Battlefield 6 voraussichtlich veröffentlicht? Battlefield 6 soll ursprünglich zwischen jetzt und dem nächsten Frühjahr erscheinen, wobei viele mit einer Veröffentlichung im Herbst rechnen, um dem Release-Fenster von GTA 6 auszuweichen. Es könnte jedoch notwendig sein, das Spiel zu verschieben, um an der Kampagne zu arbeiten. Ob EA bereit ist, den gesamten Release von Battlefield 6 wegen der Kampagne zu verzögern, bleibt fraglich.

Das Unternehmen hat hohe Erwartungen an das Spiel und möchte, dass Battlefield 6 insgesamt 100 Millionen Spieler über alle Modi hinweg erreicht. Dies wäre das Dreifache der bisherigen Spielerzahlen eines Battlefield-Spiels. Eine unfertige Kampagne könnte jedoch negative Schlagzeilen nach sich ziehen und den Ruf des Spiels schädigen.

Der Weg zur Veröffentlichung

Wie bereitet sich EA auf die Veröffentlichung von Battlefield 6 vor? Um sicherzustellen, dass Battlefield 6 ein Erfolg wird, hat EA in diesem Jahr groß angelegte Playtests durchgeführt, um frühzeitig konstruktives Feedback von Spielern zu erhalten. Diese Tests sollen helfen, ein fertiges und poliertes Spiel auf den Markt zu bringen. Die Hoffnung besteht, dass das Team das Blatt wenden kann, um ein verfeinertes Spielerlebnis zu bieten.

Eine offizielle Enthüllung des neuen Battlefield-Spiels ist für diesen Sommer geplant, jedoch ist unklar, ob zu diesem Zeitpunkt auch Details zur Kampagne bekannt gegeben werden. Fans der Serie müssen sich gedulden und hoffen, dass die Entwickler die Herausforderungen meistern können.

Was denkst du über die aktuelle Situation von Battlefield 6? Glaubst du, EA sollte den Release des Spiels verschieben, um eine bessere Kampagne zu liefern? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!