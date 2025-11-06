Battlefield 6 – Double XP nur für PS5-Spieler sorgt für Frust bei anderen Gamern

Für Battlefield 6-Fans, die ihre Charakterprofile schnell aufwerten möchten, gibt es gute Nachrichten. Ein doppelter Karriere-XP-Zeitraum wurde für das beliebte FPS-Spiel aktiviert. Doch dieser Vorteil ist derzeit exklusiv für PlayStation 5-Nutzer verfügbar. Dies ist ein direktes Ergebnis des Marketingdeals von Battlefield 6 mit PlayStation. Neben dem Double XP Event erhielten PS5-Spieler bereits zuvor kostenlose Store-Bundles, die auf anderen Plattformen kostenpflichtig waren. Auch eine exklusive Beta-Skin und zusätzliche Battle Pass-Tier-Sprünge gehören zu den Vorteilen für PlayStation-Spieler.

Exklusivität sorgt für Diskussionen

Warum sind viele Spieler unzufrieden? Die Entscheidung, das Double XP Event exklusiv für PlayStation 5-Spieler anzubieten, sorgt für einiges an Frustration. Obwohl solche Exklusivdeals nicht neu sind, fühlen sich viele PC- und Xbox-Nutzer benachteiligt, da es keine offizielle Ankündigung von EA oder Battlefield Studios gab. Der Mangel an Kommunikation verstärkt das Gefühl der Ungerechtigkeit, besonders wenn man bedenkt, dass PlayStation-Nutzer durch PlayStation Plus zusätzliche Vorteile wie einen 5% XP-Bonus erhalten, wenn sie mit anderen PS Plus-Nutzern spielen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Unklarheit über die Dauer des Double XP Events. Bisher gibt es keine Informationen, wie lange dieses Event exklusiv für PlayStation-Nutzer bleibt und ob es auch für PC und Xbox zugänglich gemacht wird. Laut Informationen von PS Plus könnte das Event für PlayStation-Nutzer sogar um einen Tag verlängert werden, was bedeutet, dass sie bereits donnerstags mit dem XP-Boost starten, während andere Plattformen erst freitags beginnen.

Reaktionen aus der Community

Wie reagieren die Spieler auf diese Maßnahmen? Die Reaktionen aus der Gaming-Community sind gemischt. Viele PlayStation-Nutzer schätzen die zusätzlichen Vorteile, während PC- und Xbox-Spieler enttäuscht sind. Insbesondere die PC-Community, die Battlefield traditionell stark unterstützt hat, fühlt sich durch die Bevorzugung der Konsolennutzer zurückgesetzt. Diese Unzufriedenheit erinnert an frühere Exklusivverträge, wie etwa die zeitlich begrenzten Inhalte bei Call of Duty für PlayStation.

Der aktuelle Double XP-Zeitraum ist nicht der erste umstrittene Schritt von Battlefield 6. Bereits zuvor gab es Kritik an der Herausforderung des Battle Pass-Systems und anderen exklusiven Inhalten. Die Review-Bombing-Aktionen gegen Battlefield RedSec zeigen, dass die Community mit einigen Entscheidungen unzufrieden ist.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Zukunft von Battlefield 6? Die Diskussion um Exklusivinhalte wird sicherlich weitergehen. Für Entwickler und Publisher ist es wichtig, die Balance zwischen Plattformexklusivität und der Zufriedenheit aller Spieler zu finden. Battlefield 6 hat das Potenzial, durch seine innovative Spielweise und die Einführung neuer Modi eine breite Spielerschaft zu erreichen. Doch um langfristigen Erfolg zu sichern, muss auf die Bedürfnisse aller Plattformen eingegangen werden.

Wie denkst du über die aktuelle Exklusivstrategie von Battlefield 6? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!