Battlefield 6 Beta – Lange Wartezeiten voraus: Tipps für einen schnellen Einstieg

Battlefield 6 hat seine zweite und letzte Open Beta gestartet, die vom 14. August 2025 bis zum 17. August 2025 stattfindet. Während der ersten Beta konnten über 500.000 Spieler gleichzeitig die neueste Version der beliebten Serie testen. Aufgrund dieser hohen Teilnehmerzahl erlebten viele lange Wartezeiten, bevor sie einem Match beitreten konnten, vor allem während der Stoßzeiten.

Die zweite Beta wird voraussichtlich ähnliche Spielerzahlen erreichen, was erneut zu verlängerten Wartezeiten führen könnte. Die Dauer der Wartezeit hängt von deinem Platz in der Warteschlange ab und davon, wie viele Spieler vor dir stehen.

Wie lange dauert die Warteschlange in Battlefield 6?

Wie lange musst du warten? Die Wartezeit hängt davon ab, wie viele Spieler vor dir in der Warteschlange sind. Bei rund 50.000 Spielern kann die Wartezeit nur 1 bis 2 Minuten betragen. Wenn mehr als 100.000 Spieler online sind, kann es mindestens 10 Minuten dauern, möglicherweise auch länger. Bei einer Warteschlange von etwa 70.000 Spielern kannst du mit einer Wartezeit von ungefähr 5 Minuten rechnen.

Battlefield Studios und EA haben die Serverkapazität nach den Problemen der ersten Open Beta erhöht. Dennoch könnten einige Spieler während der zweiten Beta auf Probleme stoßen, insbesondere am Wochenende. Während der Beta-Start am Donnerstag erfolgt und Spieler schnell beitreten können, sind viele Fans noch bei der Arbeit. Am Freitag und Samstag wird die Spieleranzahl wahrscheinlich steigen, was die Wartezeiten verlängern könnte.

Tipps für die Teilnahme an der Battlefield 6 Beta

Was solltest du beachten, wenn du der Beta beitrittst? Es ist wichtig, nicht die Warteschlange zu verlassen, sobald du dich in ihr befindest. Dies könnte deinen Platz zurücksetzen und die Wartezeit verlängern. Sobald du in einem Match bist, kannst du ohne weitere Wartezeit weiterspielen. Matches laden relativ schnell, sodass du kontinuierlich spielen kannst.

Da es sich um eine Beta handelt, kannst du auf Probleme stoßen, die das Spiel zum Absturz bringen. In einem solchen Fall musst du Battlefield 6 neu starten und erneut der Warteschlange beitreten. Dies kann frustrierend sein, ist jedoch ein Teil des Beta-Prozesses, um solche Fehler zu identifizieren und zu beheben.

Bist du gespannt auf die zweite Open Beta von Battlefield 6? Hast du an der ersten teilgenommen? Teile uns deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit!