Battlefield 6-Beta – Glitches sorgen für unfaire Vorteile vor der Veröffentlichung

Battlefield 6, das neueste Kapitel in der berühmten Shooter-Reihe, steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 10. Oktober 2025. Die Beta-Version des Spiels, die bereits jetzt für Aufsehen sorgt, hat einige unvorhergesehene Probleme aufgedeckt. Spieler berichten von mehreren Karten-Glitches, die ihnen einen unfairen Vorteil verschaffen. Solche Exploits sind zwar nicht ungewöhnlich, aber sie können das Gleichgewicht eines Spiels erheblich beeinträchtigen.

Was sind die Auswirkungen der Karten-Glitches in Battlefield 6?

Welche Probleme verursachen die Glitches? Die Glitches erlauben es dir, bestimmte Karten auf eine Weise zu nutzen, die nicht vorgesehen ist. Besonders bemerkenswert ist der Glitch in der Karte Siege of Cairo. Hier kannst du auf verschiedene Objekte springen, um schwer zugängliche Dächer zu erreichen. Diese Positionen bieten nicht nur Schutz, sondern auch eine hervorragende Schusslinie auf Gegner, die dich kaum zurückangreifen können.

Ein Spieler beschrieb seine Erfahrung, als er auf dem Dach über dem B-Punkt in der Eroberung von einem Gegner überrascht wurde. Dieser nutzte den Glitch, um von oben zu snipen, wodurch er weitgehend unsichtbar war und gleichzeitig eine freie Sicht auf die Gegner hatte. Solche Positionen sind frustrierend und bieten eine unfaire Spielbalance.

Wie reagiert EA auf die Glitch-Problematik?

Welche Maßnahmen wurden bislang ergriffen? Electronic Arts (EA) hat bereits beeindruckende Schritte unternommen, um gegen Cheater vorzugehen. Am ersten Tag der Beta wurden über 300.000 Hacker gestoppt, und weitere wurden bereits gesperrt. Dennoch bleiben die Glitches bestehen, da sie nicht als direkte Cheats, sondern als unbeabsichtigte Spielmechaniken gelten.

Solche Probleme sind in frühen Spielversionen nicht unüblich, und Spieler erwarten, dass sie bis zum offiziellen Start im Oktober behoben werden. EA könnte vor dem nächsten Beta-Wochenende Maßnahmen ergreifen, indem sie die betroffenen Dächer als Sperrzonen markieren, um solche Ausnutzungen zu verhindern.

Was erwartet die Spieler bei der Veröffentlichung?

Welche Neuerungen bringt Battlefield 6 mit sich? Battlefield 6 spielt im Jahr 2027 und führt dich in einen Konflikt zwischen einem zersplitterten NATO und einer privaten Militäreinheit namens Pax Armata. Mit einer Vielzahl von Klassen wie Angriff, Ingenieur, Unterstützung und Aufklärung bietet das Spiel diverse Spielstile und strategische Möglichkeiten.

Die Rückkehr von Battlefield-Portal-Tools, kombiniert mit neuen Karten und Modi, verspricht ein umfassendes Spielerlebnis. Das neue „Kinesthetic Combat System“ verbessert die Bewegungsmöglichkeiten und Interaktionen, was den taktischen Tiefgang erhöht. Die Spieler können sich auf eine Kombination aus traditionellem Gameplay und innovativen Features freuen.

Nun liegt es an dir: Was denkst du über die Glitches in Battlefield 6? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!