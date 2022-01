Battlefield 2042: Der neue Zombie-Modus zerstört das ganze Spiel und ist wieder weg

Die negative Berichterstattung rund um Battlefield 2042 hört auch Monate später nach Release nicht auf. Dieses Mal meinten die Entwickler es gut und haben dem Shooter einen neuen Zombie-Modus spendiert. Nach weniger als einen Tag mussten sie diesen aber wieder entfernen, weil sie nicht darauf geachtet haben, dass er das Balancing im Spiel-Fortschritt zerstört.

Neuer Battlefield 2042 Zombie-Modus sorgt für XP-Farming

Letzte Woche hat DICE im Portal-Modus, einer der großen Säulen von „Battlefield 2042“, eine neue Spielvariante veröffentlicht. Zombie Survival hieß das Ganze und ließ euch und weitere Freunde gegen eine Horde an Zombies antreten. Der Modus an sich hat genau das geboten, was sich die Fans von einer solchen Variante gewünscht haben. Eine große Menge an Gegner, die es auf euch abgesehen haben und gegen die ihr euch gemeinsam actionreich zur Wehr setzen könnt.

Aber da es sich um „Battlefield 2042“ handelt, hat es nicht lange gedauert, bis das erste Problem aufgetreten ist. Kurze Zeit nach dem Launch des Modus haben einige schon wieder die Möglichkeit gefunden, um sehr schnell an zu viel XP zu kommen. Darum hat sich DICE dazu entschlossen, den Modus wieder zu entfernen und mit Gun Game erst einmal auszutauschen. Auf Twitter entschuldigte sich der Senior Design Director Justin Wiebe für den Fehler, den das Studio gemacht hat:

„Hoffentlich können wir das in Zukunft ausbessern und mit dem normalen Fortschritt im Spiel verbessern. Wir verbessern auch unsere Review-Prozess, damit so etwas nicht noch einmal passiert. […] Ich denke es gibt Potential für den Modus aber wir müssen noch daran arbeiten. Abseits davon gibt es wichtigere Probleme, wie die Besserung beim XP-Fortschritt in Battlefield Portal.“

Was ist das Problem an XP-Farming? In Battlefield 2042 ist der gesamte Fortschritt des Spiels übergreifend. Erhaltet ihr in dem einen Modus Erfahrungspunkte, dann könnt ihr die freigeschaltete Ausrüstung in allen anderen verwenden. Auf dem Papier ist das eine gute Idee, um so jeden Modus attraktiver zu machen.

Seit Launch aber gibt es damit große Probleme innerhalb von Battlefield Portal. In diesem Modus können nämlich alle Spieler*innen eigene Spielvarianten erstellen. Seit Launch wird das System ausgenutzt, um sogenanntes XP-Farming zu erstellen. So war es Spieler*innen möglich, sehr schnell im Spiel alles freizuschalten ohne wirklich gespielt zu haben.

Genau ein ähnliches Problem ist somit wieder in Zombie Survival aufgetreten. Es bleibt zu hoffen, dass DICE das endlich besser in den Griff bekommt und die Modi, die den Spieler*innen Spaß machen, auch länger im Spiel bleiben als ein Tag. Es ist nicht das erste Mal, dass im Spiel einiges schief läuft. Nach dem desaströsen Launch könnte es jetzt sogar sein, dass DICE und EA „Battlefield 2042“ kostenlos anbieten werden:

