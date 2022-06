Battlefield 2042: Inhalte von Season 1 geleakt

Battlefield 2042 ist nach dem katastrophalen Release langsam aber sicher in der Versenkung verschwunden. Die hohen Erwartungen konnte der Ego-Shooter von Dice und EA zu keinem Zeitpunkt erfüllen, seit November versuchen die Entwickler*innen das Spiel in einen besseren Zustand zu patchen. Mit der ersten Season soll dann im Juni das Ruder herum gerissen werden.

Der fehlende Content war von Beginn an einer der größten Kritikpunkte an „Battlefield 2042“. Dass die erste Season nun erst ganze sieben Monate nach Release erscheint, hatte ebenfalls für Empörung gesorgt. Dank einem Dataminer wissen wir nun zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit, was uns erwartet.

Battlefield 2042 Zero Hour: Neue Spezialistin und Helis

Der Twitter-User temporyal hat sich auf das Datamining bei „Battlefield 2042“ spezialisiert. Er durchforstet den Quellcode des Titels nach Hinweisen auf Inhalte, die so im Spiel nicht verfügbar sind. Oft befinden sich die nötigen Daten nämlich schon vor der Veröffentlichung im Code. So auch bei den Inhalten von Season 1.

Die Spieler*innen erwartet demnach mit Ewelina Lis eine neue, aus Polen stammende Spezialistin. Sie trägt den Beinamen „Guardian of Gdánsk“ und bietet wohl einen Raketenwerfer mit Lenkraketen.

Das Update wird außerdem eine neue Map mit passenden Modi liefern. Die neue Karte Exposure wartet wohl mit einem tiefen Tal und demnach auch vielen Höhenunterschieden auf. Damit ihr mit der neuen Umgebung schnell vertraut werdet, könnt ihr die Playlists Exposure Conquest 24/7 und Exposure Mayhem nutzen. Mit denen spielt ihr nur die neue Map, entweder im Eroberungs-Modus oder mit wechselnden Modi.

Mit Zero Hour finden auch zwei neue Helikopter den Weg ins Spiel. Beim RAH-68 Shoshone und dem KA-99 Hannibal handelt es sich um Stealth-Helikopter, die jeweils Platz für eine*n Pilot*in und eine*n Schütz*in bieten.

Battlefield 2042 verliert seinen 128-Spieler-Modus Durchbruch, eine gute Entscheidung?

Zu guter Letzt wird auch ein Battle-Pass zur Verfügung gestellt. Ein Preis ist hier noch nicht bekannt, es wird aber zwei Optionen geben. Entweder der reine Zugriff auf den Pass oder eine Variante, bei der ihr vier exklusive Belohnungen bekommt und direkt auf Stufe 20 im Battle Pass springt.

Was haltet ihr von den neuen Inhalten? Werdet ihr „Battlefield 2042“ nochmal eine Chance geben oder spielt ihr sogar noch aktiv? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!