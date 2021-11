Battlefield 2042 erlebt Review-Bombing, zählt zu schlechtesten Spielen aller Zeiten laut Steam

Wenn es eine Liste mit den schlechtesten Spielebewertungen aller Zeiten gäbe (und die gibt es), würde sie Battlefield 2042 jetzt wahrscheinlich anführen. Ok, ganz so schlimm ist es am Ende nicht, aber der Multiplayer-Shooter von EA und DICE hat beispiellose, negative Kritiken eingefahren auf Steam.

Die PC-Spieler*innen nehmen kein Blatt vor dem Mund und sie bewerten gnadenlos. Dabei gab es zuletzt noch die Hoffnung, dass sich nach der „Buggy Beta“ noch etwas tun würde für den Titel. Aber Fehlanzeige, dem kam nicht so.

Fairerweise muss man sagen, dass das Entwicklerstudio DICE noch ein paar Bugs entfernen konnte, allerdings reicht das bei Weitem nicht aus, um die Gaming-Community zufriedenzustellen.

Seit dem 12. November 2021 können Besitzer*innen einer Gold Edition und Ultimate Edition bereits spielen, genauso wie EA Play Pro-Abonnenten (via Origin). Doch das frühe Spielen stellte sich als wahrer Alptraum heraus und auch zum Release gab es keine Besserung. Sollte man ein Spiel in so einem Zustand veröffentlichen?

Rumber-Banding, Ruckler oder ganze Abstürze sind hier an der Tagesordnung: Doch auch auf das eigentliche Gameplay wirken sich die Bugs aus. So gibt es Erfahrungspunkte, die nicht gutgeschrieben werden oder gar Waffenerweiterungen, die trotz Unlock nicht freigeschaltet wurden.

Das Spiel ist also noch weit davon entfernt, eine authentische Battlefield-Erfahrung zu liefern, wie es im späten Stadium von Battlefield V der Fall war respektive jetzt ist.

Battlefield 2042 Testwertungen – Die internationale Presse ist gnädiger als die Fans

Battlefield 2042: Steam-Reviews überwiegend negativ

Und was sagt die Community im Detail? Die ist so gar nicht glücklich über den Zustand des Spiels, die aufgrund der Kosten einen funktionstüchtigen Vollpreistitel erwartet hat.

Es gibt da eine inoffizielle Liste. Die 100 schlechtesten Steam-Spiele nach User-Wertungen. Hier hat „Battlefield 2042“ eine bemerkenswerte Platzierung auf den 10. Platz hingelegt. Angeführt wird diese Liste immer noch von „eFootball 2022“ von Konami. Battlefield verbucht hier nun insgesamt 47,344 Votes. Und so hoch ist die Teilnahme nur selten.

Aber was sagen die Steam-Reviews? Die gigantische Anzahl spricht Bände. Über 39.751 „Größtenteils negativ“-Bewertungen (Stand 23. November) halten das Game für nicht spielenswert.

Kritisiert wird zum einen das Fehlen einer Story-Kampagne, die Battlefield-Fans ansonsten immer zusätzlich serviert bekamen. Ein weiterer Negativpunkt bezieht sich auf das Klassensystem, das nun ein Spezialistensystem ist. Doch primär sind besagte Bugs, Gltiches und die schlechte Optimierung des Spiels der Fokus der Reviews.

Es ist ein wahres Bombardement an negativen Kritiken, ein waschechtes Review-Bombing also.

Dazu sei gesagt, dass DICE bereits kommuniziert hat, dass sie sich über viele Bugs bereits im Klaren sind. Ein Reporting kann weiterhelfen. Aber bis die ganzen Fehler behoben sind, wird es noch eine Weile dauern. Zumindest kommen in Kürze zwei weitere Updates, die das Spiel weiter voranbringen. Immerhin?

Was haltet ihr von dem Review-Bombing? Ist es gerechtfertigt oder tut die Community dem Spiel hier unrecht?