In Assassin’s Creed Valhalla gibt es nicht wenige Missionen, in denen ihr eure Führungsqualitäten beweisen und schwere Entscheidungen treffen müsst. Und auch wenn es nur relativ selten vorkommt, dass die gewählte Dialog- oder Handlungsoption weitreichende Konsequenzen nach sich zieht, so können Details der Questreihe dennoch so weit verändert werden, dass diese entweder eine aufmunternde oder eine niederschmetternde Geschichte erzählt.

Assassins Creed Valhalla: Sigurd Strikes-Lösung, wie ihr verhindert, dass Sigurd Eivor verlässt – Guide

Ob ihr die Welt zu einem besseren oder schlechteren Ort macht, entscheidet sich unter anderen in der Questreihe Die Geschichte vom Weidenmann. Im Verlauf dieser Mission muss Eivor die Wahl treffen, ob ein storyrelevanter Charakter getötet wird oder am Leben bleiben darf. Und je nachdem welchen Weg ihr in diesem Moment einschlagt, wird das Leben einer weiteren Figur maßgeblich in eine Richtung gelenkt.

Für alle, die eine Lösung auf diese verzwickte Situation suchen, haben wir in diesem Guide die gesuchten Antworten. Solltet ihr Modron in der Questreihe „Die Geschichte vom Weidenmann“ töten oder am Leben lassen?

Assassin’s Creed Valhalla: So kommt es zur Konfrontation mit Modron – Guide (Lösung)

Damit es überhaupt zu der oben beschriebenen Situation kommt, müsst ihr erst einmal die Questreihe „Die Geschichte vom Weidenmann“ freigeschaltet haben. Dies ist erst etwas später in der Geschichte von „Assassin’s Creed Valhalla“ möglich, wenn der Schmied eurer Siedlung aufgebrochen ist, die Liebe seines Lebens zu heiraten.

Ihr könnt die Mission dann auf der Bündniskarte in eurem Langhaus annehmen, solltet dafür aber eine Stärke um die 220 haben, da ihr ansonsten ernsthafte Probleme beim Vorankommen bekommen könnt. Trefft euch schließlich in der Region Glowecaesterscir mit dem Schmied Gunnar und folgt danach dem Verlauf der Handlung und den Ereignissen rund um das Samhaim-Fest, bis ihr die Mission Das ausgeweidete Lamm erreicht habt.

In Aelfwald muss Eivor nun Tewdwr retten, doch der befindet sich bereits in den Fängen von Modron, die sich euch zum Kampf stellt. Die Heilerin kann sich zwar erstaunlich gut wehren, doch letzten Endes sollte sie keine Chance gegen euch haben und ihr Leben liegt in euren Händen. Je nachdem, wie ihr euch nun entscheidet, sieht die Welt in Glowecaesterscir morgen schon ganz anders aus.

Assassin’s Creed Valhalla: Modron am Leben lassen oder töten? – Guide (Lösung)

Eure Entscheidung in der Quest, die im Original A Tale of Wicker-Fire lautet, läutet das Ende der Handlung in Glowecaesterscir ein, doch nicht, ohne euch die Konsequenzen eurer Handlung vor Augen zu führen. Viel mehr müsst ihr aber auch nicht befürchten, denn wie so oft in Assassin’s Creed Valhalla hat auch die Entscheidung darüber, ob ihr Modron am Leben lasst oder nicht, keine Konsequenzen für die Haupthandlung.

Der Abschluss der Questreihe ist je nach Wahl zwar recht unterschiedlich, dafür erhaltet ihr am Ende so oder so einen neuen Verbündeten für eure Siedlung.

Sowohl wenn ihr Modron am Leben lasst als auch wenn ihr diese tötet, erscheint kurz danach ihre Tochter auf der Bildfläche, die entweder mit ihrer Mutter wiedervereint ist oder diese in einer Blutlache vorfindet. Solltet ihr Modron am Leben lassen, wird sie sich dankbar zeigen und das Töchterchen wirkt überglücklich.

Tötet ihr Modron, erhaltet ihr von dem Mädchen eine kryptische Drohung, die in der Handlung von „Assassin’s Creed Valhalla“ jedoch nie wieder aufgegriffen wird. Außerdem solltet ihr vielleicht bedenken, dass Eivor später in beiden Varianten die Ehre hat, den Weidenmann anzuzünden, womit ihr auch den Vater des Mädchens ins Jenseits schickt. Letzten Endes ist eure Wahl also lediglich eine Moralische.