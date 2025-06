Assassin’s Creed Shadows – Parkour-Update bringt flüssigeres Gameplay und alte Magie zurück

Ubisoft hat mit dem neuesten Update für Assassin’s Creed Shadows einige der Schwächen des Spiels verbessert, insbesondere im Bereich des Parkour-Gameplays. Dieser Schritt bringt das Spiel näher an die älteren Titel der Reihe heran, auch wenn es weiterhin große Herausforderungen gibt, die das Spielerlebnis beeinträchtigen. Seit der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows auf PC, PS5 und Xbox Series X Anfang des Jahres haben die Fans die Möglichkeit gehabt, die Nachfolger von Assassin’s Creed Valhalla und Assassin’s Creed Mirage zu bewerten.

Das Spiel, das im Japan des 16. Jahrhunderts angesiedelt ist, bietet mit seinen zwei Hauptcharakteren, Fujibayashi Naoe und Yasuke, eine einzigartige Spielerfahrung. Dennoch war das Parkour-Element des Spiels, ein Markenzeichen der Serie, nicht überzeugend. Dies liegt sowohl an den Spielmechaniken als auch an der Spielwelt, die nicht genügend große Städte mit dichter Bebauung bietet, um die klassische Assassin’s Creed Parkour-Dynamik zu unterstützen.

Verbesserte Parkour-Mechaniken

Wie hat Ubisoft das Parkour-Erlebnis verbessert? Mit dem neuesten Update wurden einige der Parkour-Mechaniken überarbeitet, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu schaffen. Besonders die sogenannten Back Ejects, eine wichtige Bewegungstechnik im Parkour, wurden deutlich verbessert. Spieler berichten, dass das Parkour-Gameplay nun viel geschmeidiger wirkt.

Ein Video, das die verbesserten Bewegungen zeigt, verdeutlicht den Unterschied im Gameplay. Diese Änderungen bringen ein Stück der alten Magie zurück, die viele Fans an den früheren Teilen der Reihe so schätzten. Trotz dieser Verbesserungen bleibt das Problem der fehlenden urbanen Dichte bestehen, was die Möglichkeiten für spektakuläre Parkour-Aktionen einschränkt.

Feedback der Community

Wie reagiert die Community auf die Änderungen? Die Reaktionen der Community sind überwiegend positiv. Ein Fan äußerte sich begeistert über die Verbesserungen:

„Parkour sieht jetzt knackig aus. AC Shadows könnte tatsächlich dieses alte Zaubergefühl zurückbringen.“

Ein weiterer Fan fordert Ubisoft auf, diese Mechaniken auch im nächsten Spiel beizubehalten, da es in der Vergangenheit häufige Änderungen gab, die nicht immer gut ankamen.

Es gibt jedoch auch Bedenken, dass trotz der Verbesserungen das volle Potenzial des Parkours in Assassin’s Creed Shadows aufgrund der kleinen Städte nicht ausgeschöpft werden kann. Fans hoffen, dass das nächste Spiel, Assassin’s Creed Codename Hexe, welches möglicherweise im Europa des 15.-18. Jahrhunderts oder im frühen Amerika spielt, dieses Problem lösen wird.

Ausblick auf kommende Spiele

Was erwartet uns im nächsten Assassin’s Creed Spiel? Assassin’s Creed Codename Hexe wird voraussichtlich in einer Epoche und Umgebung spielen, die besser für Parkour geeignet ist. Dies könnte den Fans die Möglichkeit bieten, das überarbeitete Parkour-System in vollem Umfang zu erleben. Diese Aussicht lässt die Erwartungen an das nächste Spiel der Serie steigen.

Deine Meinung ist gefragt! Was hältst du von den neuesten Änderungen in Assassin’s Creed Shadows? Freust du dich auf das nächste Spiel der Reihe? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!