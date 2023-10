Truhe auf dem Bazar: Basar erreichen in Assassin’s Creed: Mirage – Lösung

Wenn ihr euch gerade in Bagdad von Assassin’s Creed Mirage befindet, habt ihr viele Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Ihr könnt auf die Suche nach Scherben gehen, euch historische Stätte ansehen oder ihr sammelt die heißbegehrten Truhen, die es hier überall verstreut vorzufinden gibt.

In dieser Lösung erfahrt ihr, was es mit den kleinen Schätzen auf sich hat. Im Detail geht es allerdings um eine spezielle Truhe – und zwar um die Truhe auf dem Basar. Wie erreiche ich sie? Und was versteckt sich in dieser Truhe? All das erfahrt ihr hier in den nachfolgenden Zeilen.

Was bieten die Truhen in Assassin’s Creed Mirage?

Viele der Truhen sind sehr wertvoll in „Assassin’s Creed Mirage“. Es handelt sich hierbei um die sogenannten Ausrüstungstruhen. Sie können Monturen, Waffen oder Verbesserungspläne enthalten.

Es empfiehlt sich eigentlich immer, die hiesige Truhe zu suchen, egal, wo ihr gerade in Bagdad seid. Es könnte sich eine bessere Ausrüstung in der Truhe befinden als die, die ihr gerade besitzt.

Das ist eine der Truhen. © Ubisoft

Und nur mit den Verbesserungsplänen könnt ihr einzelne Items wie eure Waffen und Monturen beim Schmied und dem Schneider upgraden.

Wie erkenne ich eine Ausrüstungstruhe in Assassin’s Creed Mirage?

Im Normalfall werden euch die Schatztruhen auf der Karte angezeigt, wenn ihr in der Nähe seid. Behaltet die Weltkarte also unbedingt im Blick, wenn ihr die Gegend erkundet.

Die Truhen erkennt ihr anhand einer kleinen, gelben Truhe auf der Karte. Ihr könnt sie sogar markieren und sie gezielt suchen. Nach der Markierung wird sie dann auf eurem Kompass hervorgehoben und ihr könnt direkt loslaufen.

So werden die Truhen auffällig markiert. © Ubisoft

Bedenkt, dass euer Adler diese Truhen finden kann. Wenn ihr die Adlersicht aktiviert und euer Federfreund eine Truhe zu Gesicht bekommt, habt ihr das Ziel gespottet.

Wie erreiche ich die Truhe auf dem Bazar?

Manche Truhen wie die auf dem Basar (Bazar) lassen sich aber nicht ohne Weiteres erreichen. Geheimgänge, Rätsel und verschlossene Türen stellen sich uns in den Weg. Also müssen wir uns die Basartruhe etwas genauer ansehen.

Welche Truhe ist das?

Aber welche Truhe ist hier genau gemeint? Die Rede ist von der Ausrüstungstruhe in Tabik, in al-Karkh. Das ist die Truhe in der Örtlichkeit Bazar (The Bazaar).

Hier startet unsere Suche nach der Basar-Truhe! © Ubisoft

Lauft von der mittleren Brücke des Flusses im Norden Tabiks zum Bazar rüber, dann seht ihr die Truhe bereits auf der Karte.

Die Truhe liegt mitten im Bazar. © Ubisoft

Wo erreiche ich die Truhe?

Lauft von hier aus (von Norden aus) auf den Basar zu. Im Inneren macht ihr sofort einen Schlenker nach links. Lauft nach rechts um die Kurve und schaut euch hier nach ein paar Kisten um. Auf der rechten Seite ist ein kleiner Vorsprung, den ihr hochklettern müsst.

Wenn ihr oben auf dem Balkon seid, liegt die Kiste im Grunde vor euch (hinter dem großen Stahlgitter). Aber wir kommen nicht an die Kiste heran. Aktiviert die Adlersicht.

Diese Kisten geht es hoch! © Ubisoft

Auf der rechten Seite des Stahlgitters seht ihr es rot aufblitzen. Das ist der Schalter, den wir umlegen müssen, um an die Truhe zu gelangen. Zückt eure Wurfmesser und werft eines der Messer auf den roten Schalter (durch den Stahl).

Ein kleiner, versteckter Schalter. © Ubisoft

Jetzt springt ihr vor euch auf das Seil und lauft auf die andere Seite. Springt auf den Balkon und schaut nach links. Hier seht ihr jetzt eine hölzerne Tür und das Gute ist, sie lässt sich jetzt öffnen!

Was ist in der Truhe auf dem Bazar?

Aber lohnt sich die Anstrengung denn? Na, klar! In der Truhe befindet sich nämlich ein sehr cooler Dolch. Das ist der sogenannte Dolch des Abbasiden-Ritters und er sieht nicht nur gut aus.

Er verfügt über einmalige Statuswerte. Der Dolch lässt Basims Schadenswiderstand um 30% ansteigen, wenn seine Gesundheit unter 50% fällt.

Das ist der Dolch des Abbasiden-Ritters. © Ubisoft

Außerdem lässt sich der Dolch noch um zwei weitere Stufen ausbauen. Würdet ihr den Abbasiden-Ritter-Dolch verwenden oder lieber auf einen anderen zugreifen? Schaut in unseren Waffen-Guide, um mehr über Dolche zu erfahren.

Und falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts.