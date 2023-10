Finde, was ich stahl – Lösung des Rätsels in Assassin’s Creed Mirage

In Assassin’s Creed Mirage habt ihr ziemlich viele Nebenaufgaben, die ihr erledigen könnt. Und die lohnen sich wirklich, denn es gibt viel zu sehen in Bagdad.

Startet die Suche nach den Scherben, erkundet die historischen Stätte oder macht euch auf die Suche nach den heißbegehrten Truhen. Es liegt ganz bei euch, womit ihr anfangt, wenn ihr mit Basim in das Abenteuer startet.

Rätsel in Assassin’s Creed Mirage

Als weitere Nebentätigkeit in „Assassin’s Creed: Mirage“ gibt es die kleineren Rätsel. Hier bei uns auf PlayCentral.de findet ihr eine Übersicht aller Rätsel im Spiel.

Wo finde ich das Rätsel: Finde, was ich stahl?

Doch einige der Rätsel sind etwas schwerer, weshalb wir euch hier noch einmal den exakten Lösungsweg präsentieren.

Das Rätsel mit dem Namen „Finde, was ich stahl“ ist eines der Rätsel, die nicht sofort ersichtlich sind. Aber zunächst einmal müssen wir die knifflige Aufgabe finden.

© Ubisoft

Wo liegt das Rätsel versteckt? Das Rätsel an sich liegt in Bab al-Kutrabbul. Schaut auf unsere Karte. Es liegt genau bei der Markierung mit dem Pfeil, und zwar unter einigen Palmblättern.

Bab al-Kutrabbul findet ihr westlich der Metallfertigung, also im Westen von Harbiya respektive inmitten von Shari, was an die Nördliche Wildnis angrenzt.

© Ubisoft

Wie ist die Lösung des Rätsels?

Das Rätsel ist dieses Mal allerdings keine Zeichnung, sondern ein Brief, der sehr schnell geschrieben wurde. Er birgt eine genaue Anleitung, wo wir nach dem kleinen Schatz suchen müssen.

© Ubisoft

Wie lautet die Lösung für das Rätsel? Um den Schatz zu finden, müsst ihr, wie in der Nachricht beschrieben, in den Seifenkocherbezirk reisen. Der ist mitten in Harbiya. Ihr findet den Bezirk westlich in der Runden Stadt. Hier begebt ihr euch auf die Suche!

© Ubisoft

Sucht nun ein großes Pavillon, das neben einer gigantischen Palme steht. Ihr erkennt das Ziel an den 3x Sonnensegeln, die in allen Farben glänzen. Sie sind an der großen Palme befestigt. Der Schatz liegt inmitten des Pavillons (siehe Pfeil).

© Ubisoft

Finde, was ich stahl: Welche Belohnung gibt es?

Was ist der eigentliche Schatz? Der Schatz in „Finde, was ich stahl“ besteht aus der Monturenfarbe: Schwarzes Zandsch-Aufbegehren. Ihr könnt eure Monturen damit neuartig einfärben, vorausgesetzt ihr habt die passende Montur.

Gefällt euch die Farbe oder würdet ihr lieber zu einer anderen greifen? Schreibt es nachfolgend in die Kommentare!

© Ubisoft

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen.

Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts. Macht uns und Basim stolz!