Assassin’s Creed Mirage beinhaltet „kein echtes Glücksspiel“

Die Assassinenkatze ist aus dem Sack und mit ihr ein beachtliches Stück Mediengut, das uns in nächster Zeit erwartet.

In Assassin’s Creed Mirage geht es in das Bagdad des 9. Jahrhunderts. Und zwar mit einem alten Freund. Der uns aus Assassin’s Creed Valhalla bekannte Charakter Basim wird in der Hauptrolle zu sehen sein.

Assassin’s Creed Mirage und Glücksspiel: Was hat es damit auf sich?

Nach der Ankündigung des Spiels wunderten sich die Fans der Reihe, was es mit jener Klausel auf sich hat, in der von Glücksspiel die Rede ist.

Das Spiel soll laut Xbox eine „Adults Only 18+“-Wertung bereithalten. Außerdem deutet die Einstufung auf „real gambling“ – es wird also vor Glücksspiel gewarnt.

Gegenüber Eurogamer hat das Unternehmen jetzt bestätigt, dass der Titel „kein echtes Glücksspiel oder Lootboxen“ enthalten wird.

Trotz der Bewertung der zuständigen Behörde ESRB gibt es seitens Ubisoft jetzt Entwarnung. Sie führen aus, dass diese noch gar nicht final sei:

„Nach der Ankündigung während der Ubisoft Forward wurde Assassin’s Creed Mirage von einigen Onlineshops im Rahmen der Vorbestellungen fälschlicherweise mit einem Adults Only ESRB-Rating versehen. Die Einstufung steht noch aus, doch wir möchten versichern, dass es kein Glücksspiel oder Lootboxen im Spiel gibt.“

Der genaue Releasetermin für „Assassin’s Creed Mirage“ steht noch aus. Der Titel erscheint für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.