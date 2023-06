Assassin´s Creed Mirage: Back to the Roots – Map wird enorm verkleinert

Es ist freilich kein Geheimnis mehr, dass Ubisoft mit Assassin´s Creed Mirage zurück zu den Ursprüngen des Franchise geht. Das wird sich natürlich auch auf die Größe der Map beziehen, die um ein Vielfaches kleiner ausfallen wird, als die letzten Open World-Titel.

Mit Assassin´s Creed Origins wagte Ubisoft erstmals den Versuch auf die große Open World-Welle aufzusteigen und ist damit bei vielen Fans der erfolgreichen Videospielreihe kläglich gescheitert. Für alteingesessene Gamer*innen war die Spielwelt schlicht zu groß und die Nebenquests schier unendlich, was zu stark von der Hautstory ablenkte.

Die Map wird kleiner aber intensiver

AC Mirage geht nun endlich Back to the Roots. Sowohl die Spielmechanik als auch die Spielwelt sollen wieder mehr an ältere Games der Reihe erinnern. So konnte uns bereits der erste Gameplay-Trailer davon überzeugen, dass Ubisoft tatsächlich hält, was einst versprochen wurde und präsentierte zur Ubisoft Forward ein Spiel, das wie eine Symbiose aus dem ersten AC und der Ezio-Trilogie erscheint.

Aber wie groß wird Mirage denn nun ausfallen? Bezugnehmend auf die Spielwelt ziehen die Entwickler*innen zwei ältere Teile zum Vergleich heran. Demnach soll sich die Größe von Baghdad irgendwo zwischen Paris (AC Unity) und Konstantinopel (AC Revelations) einordnen.

Für die Nerds unter euch haben wir freilich auch ein paar vergleichende Zahlen unter der Assassinen-Kapuze versteckt. Folgend soll euch ein kleiner Überblick helfen, die erwartete Kartengröße des mittlerweile 13. Games der Reihe zu verdeutlichen:

Paris (AC Unity): 2,4 km 2

Konstantinopel (AC Revelations): 0,94 km 2

Griechenland (AC Odyssey): 130 km 2

England (AC Valhalla): 94 km 2

Damaskus (AC I): 0,13km2

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Welche Auswirkungen hat das auf die Spielzeit von AC Mirage?

Zu Recht mögt ihr euch nun fragen, inwieweit sich die kleinere Karte auf die Spielzeit auswirken wird. Tatsächlich soll diese zwischen 15 und 20 Stunden liegen, wie Vize-Präsident und Executive Producer Marc-Alexis Côté bereits im vergangenen Jahr gegenüber IGN erwähnte.

Das alles muss aber keinesfalls ein Nachteil sein. Zwar erwartet uns auf den ersten Blick eine kleinere Spielwelt, die freilich weniger Nebenaufgaben und (womöglich unnütze) Collectibles beinhalten wird, allerdings können wir uns so intensiver auf die Hauptquest konzentrieren.

Ab dem 12. Oktober 2023 können wir uns dann endlich selbst ein Bild davon machen. Dann erscheint „Assassin´s Creed Mirage“ für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, sowie den PC. In unserem Preorder Guide erfahrt ihr mehr über die verfügbaren Versionen, inklusive der temporär vergriffenen Collector´s Edition.