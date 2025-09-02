Arrowhead plant Magicka-Comeback – Fans hoffen auf neues Spiel

Johan Pilestedt von Arrowhead Game Studios hat kürzlich auf dem Helldivers 2 Subreddit eine bedeutende Rede gehalten und sich bei den Fans für ihre anhaltende Unterstützung bedankt. Interessanterweise äußerte er auch Interesse daran, sich erneut der Magicka-Serie zu widmen, obwohl er zugibt, dass ihn das Projekt einschüchtert. Die Magicka-Serie, bekannt für ihr kooperatives Gameplay und das chaotische Freundschaftsfeuer, wurde in einer Zeit entwickelt, als Arrowhead noch viel kleiner war. Pilestedt beschreibt die Entstehungsgeschichte von Magicka als eine Zeit, in der das Gründungsteam quasi zusammenlebte und viele der Witze direkt aus dieser engen Zusammenarbeit entstanden sind.

Die Herausforderung einer Neuauflage

Warum möchte Pilestedt zu Magicka zurückkehren? Trotz der Herausforderungen, die mit der Produktion eines neuen Magicka-Spiels verbunden sind, äußert Pilestedt den Wunsch, die Serie irgendwann wieder aufzugreifen. Die ursprüngliche Entwicklung fand in einem sehr kleinen Team statt, was die Entstehung von Magicka so einzigartig machte. Heute hat Arrowhead über 100 Mitarbeiter, und die Arbeitsweise hat sich seit den frühen Tagen der Firma stark verändert.

Die Rückkehr zu Magicka könnte eine Herausforderung darstellen, da das Studio seit der Veröffentlichung von Helldivers 2 stark gewachsen ist. Pilestedt erwähnte in einer Rede auf der Nordic Game 2024, dass das Wachstum des Entwicklerteams ein Grund dafür war, warum Helldivers 2 fast acht Jahre benötigte, um fertiggestellt zu werden, statt der ursprünglich geplanten drei Jahre.

Der Einfluss von Helldivers 2

Wie hat sich Helldivers 2 auf Arrowhead ausgewirkt? Helldivers 2 wurde am 8. Februar 2024 veröffentlicht und war sowohl ein kritischer als auch kommerzieller Erfolg. Mit über 15 Millionen verkauften Exemplaren und zahlreichen Auszeichnungen wurde das Spiel zu einem der besten Spiele des Jahres 2024 gekürt. Die Veröffentlichung auf der Xbox Series X und S im August 2025 markierte zudem das erste Mal, dass ein Spiel von Sony Interactive Entertainment auf einer Xbox-Plattform erhältlich war.

Die positive Resonanz auf Helldivers 2 könnte Arrowhead dazu ermutigen, ähnliche kooperative Spiele zu entwickeln. Allerdings steht die Frage im Raum, ob es möglich ist, den ursprünglichen Geist von Magicka in einem größeren Team und unter veränderten Arbeitsbedingungen wiederzubeleben.

Die Zukunft der Magicka-Serie

Wird es ein neues Magicka-Spiel geben? Obwohl es keine festen Pläne für ein neues Magicka-Spiel gibt, hält Pilestedt die Möglichkeit offen. Die Fans der Serie hoffen, dass Arrowhead einen Weg findet, die Magie und den Humor des Originals in einem modernen Kontext wieder aufleben zu lassen. Möglicherweise könnte ein neues Magicka-Spiel den Übergang von einem isometrischen Koop-Erlebnis zu einem Third-Person-Chaos nach dem Vorbild von Helldivers schaffen.

Mit den anstehenden großen Updates für Helldivers 2 im September 2025 bleibt Arrowhead jedoch vorerst mit diesem Projekt beschäftigt. Der Fokus liegt darauf, die Spielerbasis zu erweitern und das Spiel mit neuen Inhalten zu versorgen. Ein neues Magicka-Spiel könnte also noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Was denkst du über die Möglichkeit einer Rückkehr der Magicka-Serie? Würdest du ein neues Spiel dieser Reihe begrüßen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!