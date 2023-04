Arctic Warrior: Wer ist Teilnehmer UnsympathischTV?

Die Teilnehmer*innen des Arctic Warrior 2023 sind endlich bekanntgegeben worden. Da die Folgen bald erscheinen, schauen wir uns einige der Kandidat*innen mal genauer an. Sascha Hellinger alias UnsympathischTV ist als Teil der Show schon länger bestätigt. Wir schauen uns an, was ihn ausmacht und welche Qualitäten er mit ins eisige Lappland bringt.

UnsympathischTV: Vom Schreibtischstuhl in die Eiswüste

Fangen wir mal ganz vorne an: Wer ist UnsympathischTV überhaupt? Der 28-Jährige unterhält seit Jahren seine Zuschauer*innen auf YouTube. 2014 hat er seinen Kanal gegründet und teilt Videos mit 2,7 Millionen Abonnenten. Besonders sein trockener Humor macht ihn bis heute aus.

So wenig lachen wie möglich und entsprechend dem Namen unsympathisch wirken, waren lange seine Markenzeichen. Mittlerweile hat er diese Rolle etwas aufgelöst und gibt sich authentisch mit einem Hang zu schlechten Witzen.

Seit einigen Monaten ist es auf dem Hauptkanal ruhiger geworden, die Uploads sind unregelmäßig. Von der Bildfläche ist Sascha aber noch lange nicht verschwunden. Der junge Creator betreibt einen Streamhighlight-Kanal, auf dem Ausschnitte seiner Livestreams hochgeladen werden. Außerdem produziert Sascha zusammen mit Varion und Trymacs den Podcast offline+ehrlich.

Bei großen Events wie den Eligella Winter Games oder dem Arctic Warrior zeigt er sein Können. Wir sind gespannt, wie er sich bei letzterem schlagen wird.

Sascha Hellinger: Die Motivation ist hoch

Sascha steht schon seit einigen Wochen als Kandidat der Survival-Sendung fest. Er hat den Platz von MontanaBlack eingenommen, der aufgrund der in Lappland herrschenden Kälte abgesagt hat. In einem Telefonat mit Organisator und Teamkollege Otto äußert der Creator seine Motivation.

„Mal kurz Spaß bei Seite: Ich freu mich richtig, ich hab riesen Respekt vor dem, was du schon erlebt hast. […] Ich hab mich im Urlaub schon im Fitnessstudio vorbereitet, ich will nicht derjenige sein, der am ersten Tag sagt ‚So, bis hier hin und nicht weiter‘. Ich hab richtig Bock durchzuziehen mit dir.“

Der sonst schlacksige Stubenhocker, der von sich selbst behauptet, dass seine einzige Outdoor-Erfahrung das Warten an der Bushaltestelle ist, will es allen Beweisen. Er will durchziehen und das Ding gewinnen. Ab dem 23. April kann er uns seinen Siegeswillen auf dem Kanal OttoBulletproof zeigen.