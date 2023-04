Arctic Warrior: Wer ist Lorena Lolomaus?

Beim Arctic Warrior gibt es eine Menge Frauenpower. Eine von ihnen ist Lolomaus. Die junge Abenteurerin ist eine der Wildcard-Gewinnerinnen und konnte Otto und die Community mit ihrer Bewerbung überzeugen. Wir zeigen euch, wer sie ist und welche Erfahrung sie mit in das Projekt bringt.

Lolomaus: Von 7 vs. Wild zum Arctic Warrior

Wer Survival-Formate auf YouTube verfolgt, wird um 7 vs. Wild nicht herumgekommen sein. In der zweiten Staffel hat Fritz Meinecke eine Wildcard aus seiner Community mit nach Panama genommen, um sich den sieben Tagen Isolation zu stellen. Lorena hatte sich für diesen Platz beworben.

Gewonnen hat sie leider nicht, in der Reaction von Fritz wurde sie für ihre Bewerbung etwas belächelt. Lässig in Jogginghose und scheinbar „ein trockenes Stück Kaminholz“ für das Feuer dabei, so konnte sie die 7 vs. Wild Community nicht überzeugen.

An Aufgeben hat Lorena aber nie gedacht. Mittlerweile hat sie mehrere Videos zu ihren Touren veröffentlicht. Seien es Wintermärsche oder Übernachtungen in einem Bunker, sie will Neues erleben, aus ihrer Komfortzone ausbrechen. Für den Arctic Warrior ist sie genau die Richtige, findet auch Otto.

Mit Witz, einem Seitenhieb gegen Fritz und viel Motivation schafft sie es, für den „Arctic Warrior“ angenommen zu werden. Jetzt kann sie es allen beweisen, die sie damals unterschätzt haben.

Motivation wird bei Lorena groß geschrieben!

Besonders fasziniert ist Lolomaus von den skandinavischen Ländern. In Norwegen ist sie unterwegs gewesen, auch Island hat sie bereits unsicher gemacht. Die finnische Eiswüste in Lappland zu besuchen ist für sie ein großer Traum. Ihre Liebe zur Natur und den nördlichen Gebieten motiviert sie zusätzlich. Sie will Grenzen austesten und bis ans Limit gehen:

„Ich liebe es aus meiner Komfortzone herauszutreten und genau das ist das Projekt für mich. Ich möchte einfach dazulernen, ich will Erfahrung sammeln. […] Ich bin eine Person, die sich für nichts zu schade ist, hier und da bin ich auch ein bisschen tollpatschig, aber ich glaube, genau das braucht das Projekt auch.“

Die Community steht hinter ihr und drückt der jungen Abenteurerin alle Daumen bei dem Projekt. Ihre Leistung könnt ihr ab dem 23. April auf YouTube bestaunen.