Eligella Winter Games: EilasN97 veranstaltet großes Event mit Joyn und 12 Creatorn

EliasN97 ist nicht nur ein begeisterter Gamer. An seinen erfolgreichen Offline-Events nimmt er selbst sehr gerne Teil und begeistert damit seine Fans. In nicht allzu langer Zeit steht erneut eine große Veranstaltung auf dem Plan: Die Eligella Winter Games. Wir zeigen auch, auf was ihr euch dort freuen könnt.

Eligella Winter Games: Fortsetzung einer Event-Reihe

Für alle, die Elias nicht kennen: Der junge Creator produziert Videos zu unterschiedlichen Games. Dabei zockt er meistens mit Freunden zusammen. Zusätzlich hat er in den letzten Jahren große Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Eine der erfolgreichsten Veranstaltungen dürfte der Eligella Cup sein, bei dem Freunde und Kollegen von Elias auf dem Fußballplatz gegeneinander antreten.

Letztes Jahr im Sommer ging es dann einmal nicht ausschließlich um Fußball, als die Eligella Summer Games stattfanden. Die Fortsetzung davon gibt es am 31. März 2023, wenn die Winter Games in Sankt Moritz ausgetragen werden. Dort kämpfen 12 Creator in verschiedenen Minispielen um den Sieg.

Das Event entsteht in Zusammenarbeit mit dem SunIce Festival Sankt Moritz und Joyn. Da kommen wir auch zur nächsten wichtigen Information: Die Winter Games werden NICHT auf Twitch gestreamt. Die Übertragung findet auf Joyn statt. Dort könnt ihr euch kostenlos anmelden und das Spektakel live verfolgen.

Alles Wichtige zu den Eligella Winter Games im Überblick:

Location : SunIce Festival Sankt Moritz

: SunIce Festival Sankt Moritz Wann : 31. März 2023 ab 15 Uhr

: 31. März 2023 ab 15 Uhr Was : 12 Influencer treten in verschiedenen Minispielen an

: 12 Influencer treten in verschiedenen Minispielen an Übertragung: Live auf Joyn

Das sind die Teilnehmer der Eligella Winter Games

Elias lädt sich elf Freunde und Kollegen ein, die mit ihm und gegen ihn in den unterschiedlichen Disziplinen antreten. Euch erwartet ein bunte Mischung an Teilnehmer*innen, die den meisten von euch bereits bekannt sein dürften:

EliasN97

UnsymathischTV

HoneyPuu

MckyTV

xFibii

Trymacs

Amar

Melina

SydneyEweka

xRohat

ViscaBarca

Eldos

Bei den Summer Games letztes Jahr sind die Teilnehmer*innen in Teams gegeneinander angetreten. Ob das bei der Winterausgabe wieder der Fall sei wird und wie die Teams zusammengestellt werden, ist noch nicht klar. Behaltet für Informationen in diese Richtung gerne die Social-Media-Kanäle von Elias und den Kandidaten im Blick.