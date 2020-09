Apple hat die Apple Watch Series 6 am 15. September 2020 während der „Time Flies“-Präsentation vorgestellt. Wir verraten euch alles Neue, was ihr über die neuen Uhren wissen müsst, wann und wo ihr sie kaufen könnt.

Allem voran gibt es zwei neue und ein verbessertes Modell. Das High-end-Gerät, die Series 6 ab 418,15 Euro und die verbesserte Series 3, die Apple Watch SE für 213,45 Euro. Die Modelle erscheinen am 18. September 2020 und können ab sofort nur bei Apple vorbestellt werden.

Alle Infos zur neuen Apple Watch Series 6

Welche technischen Updates gibt es? Allem voran wirbt Apple mit dem neuen S6-Prozessor, der um einiges schneller als der Vorgänger ist und das Always-on-Display wurde zum Vergleich der Series 5 verbessert. Es ist jetzt im Freien 2,5 Mal heller und es verfügt über neue Zifferblätter, die man selbst wählen kann.

Insgesamt soll es einen Anstieg der Schnelligkeit von bis zu 20 Prozent gegenüber der Series 5 geben. Zudem seien die Sensoren nochmal um einiges erweitert worden.

Series 6 und die Gesundheit, was ist neu? Das heißt, die Smartwatch kann nun euer Blutsauerstoff messen. So könnt ihr also immer und überall ein EKG machen. Der neue Sensor besteht aus vier LED-Clustern und vier Photodioden, die mit einem Kristall auf der Rückseite zusammenarbeiten. Ein EKG ließe sich so in weniger als 30 Sekunden erstellen.

Blutsauerstoffsensor der Apple Watch Series 6 © Apple

Hier hilft die Series 6, Anzeichen für gesundheitliche Gefahren:

Anzeichen für Vorhofflimmern Herzrhythmusstörung Schlägt das Herz im normalen Sinusrhythmus?

Welche zusätzlichen Features gibt es? Außerdem soll eine neue Schlaf-App überwachen, ob ihr vernünftig und ausreichend Schlaf erhaltet, während ihr selbst eure „Schlafziele planen und erreichen“ könnt.

Doch auch der Fitnessbereich wurde überarbeitet. Die Trainingsdaten sollen nun präziser funktionieren (mit Höhenmesser). Die Uhr hilft dir also dabei, deine Bewegung zu messen, sodass du deine Trainingsmethoden im besten Fall optimieren kannst.

Ebenfalls neu ist der Schul-Modus, dieser deaktiviert ablenkende Features in der Schulzeit. So könnt ihr die Uhr also für eure Kinder fit machen.

Apple Watch 6 und neues iPad Air vorgestellt, iPhone 12 wohl erst im Oktober

Welche Farben und Variationen gibt es? Rein optisch gibt es neue Gehäuse, und zwar in Rot und Blau.

Ihr könnt zudem aus unterschiedlichsten Farben oder Materialien der Armbänder wählen (Titan, Edelstahl, 100% recyceltes Aluminium).

Das neue, nahtlose Armband soll gänzlich ohne Schließen oder Schnallen auskommen. Dafür gibt es 9 Größen, die sich dann jeweils an euer Handgelenk anpassen. Das sogenannte Solo Loop ist ein Armband, das aus einem dehnbaren Silikon-Gummi gefertigt wurde.

Alle Infos zur neuen Apple Watch SE

Parallel gibt es jetzt die Apple Watch SE, die Apple als günstige Alternative zur neusten Version anbietet. Es ist eine Weiterentwicklung der Apple Watch Series 3.

Die Uhr ist im Grunde ein Hybrid. Sie verfügt über das S5 Dual-Core SiP der Series 5. Die Geschwindigkeit ist insgesamt doppelt so hoch wie bei der Series 3.

Farbe und Vielfalt der Apple Watch SE © Apple

Welche Features birgt die Apple Watch SE? Die Smartwatch verfügt über ein paar Features der Apple Watch Series 6. Und zwar hat sie den Built-in-Beschleunigungsmesser, das Gyroskop und den Alway-on-Höhenmesser. Außerdem sind die neue Schlaf-App, der Fallschutz und Handwaschen-Schutz enthalten.

Was fehlt bei der Apple Watch SE? Dafür gibt es kein Always-on-Display, das es ab Series 5 gibt. Ebenfalls fehlen das Blutsauerstoff-Messgerät und die EKG-Funktion.

Wichtig ist, dass es sich hier um ein preisgünstiges Alternativ-Modell mit watchOS 7 handelt. So müsst ihr euch also Gedanken darüber machen, ob die Abstriche zur Series 5 und 6 in Ordnung sind.

Wenn ihr eurem Geldbeutel etwas Gutes tun möchtet, greift ihr zu Apple Watch SE und wenn ihr immer das Neuste und Beste benötigt, kauft ihr die Series 6. Das neue Familien-System, das Apple jüngst vorgestellt hat, greift hier ebenfalls. Ihr könnt die Uhr also auch für eure Kinder optimieren.