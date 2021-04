Apple: Erstes Event in 2021 könnte bereits nächste Woche stattfinden

Es scheint so, dass Apple in der kommenden Woche sein erstes Event in diesem Jahr veranstalten und in diesem Rahmen neue Produkte präsentieren wird. Zwar gibt es bislang keine offizielle Ankündigung dazu und auch auf der Apple-Webseite glänzt ein entsprechender Eintrag durch Abwesenheit, dennoch gibt es einen mehr als deutlichen Hinweis darauf.

Wie die Seite MacRumors berichtet, hat sich Apples virtuelle Assistentin Siri offenbar verplappert. Diese antwortete auf die Frage, wann der nächste Apple-Termin stattfinden wird, mit einem konkreten Datum.

Apple: Termin für April-Veranstaltung steht fest?

Bereits am kommenden Dienstag, den 20. April 2021 soll es demnach soweit sein. Weitere Infos zu dem Event sollen laut Siri auf der Webseite von Apple eingesehen werden können. Die Verlinkung führt momentan allerdings zu den Infos der letzten Veranstaltung im November 2020. Da sich Apple zu diesem Thema bislang nicht zu Wort gemeldet hat, ist davon auszugehen, dass der Termin nicht zu diesem Zeitpunkt geteilt werden sollte.

Wir schätzen, dass Apple die Veranstaltung im Laufe des heutigen Tages offiziell bekannt geben wird. Denn in der Vergangenheit kündigte das Unternehmen ein neues Event in der Regel eine Woche vor dem eigentlichen Termin an. Aufgrund der Pandemie wird wohl auch diese Veranstaltung ausschließlich in digitaler Form stattfinden. Wahrscheinlich wird Apple wieder ein aufgezeichnetes Video aus dem eigenen Hauptquartier, dem Apple Park, zeigen.

Welche neuen Produkte wird Apple präsentieren?

Gehen wir davon aus, dass Siri tatsächlich den korrekten Termin für das nächste Apple-Event ausgeplaudert hat, stellt sich die Frage, welchen neuen Produkte das Unternehmen der Öffentlichkeit vorstellen wird. Laut MacRumors dürfen wir wohl mit neuen iPad-Pro-Modellen rechnen, die mit dem M1-Chip ausgestattet sind. Weiterhin spekuliert man auf die Enthüllung der neuen Tracking-Gadgets Airtags.