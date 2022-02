Seit einigen Wochen mutmaßen Insider, dass das iPhone SE 3 bald angekündigt werden könnte. Nach ersten Leaks von Modellnummern scheint nun Gewissheit zu herrschen. Einer sicheren Quelle zufolge möchte Apple die dritte Generation des günstigen Einsteiger-Smartphones am 8. März vorstellen.

Das Jahr der Hardware-Ankündigungen

Laut Angaben des Nachrichtenportals Bloomberg möchte Apple dieses Jahr so viele Hardware-Präsentationen wie noch niemals zuvor abhalten. Den Anfang soll gerüchteweise eine Keynote am 8. März machen. Hier steht vor allem die Vorstellung des neuen iPhone SE 3 im Vordergrund. Doch darüber hinaus möchte der Tech-Konzern aus den USA noch weitere neue Geräte vorstellen. Insbesondere das iPad und eventuell eine neue Generation des iMac sollen dabei eine Rolle spielen.

iPhone SE 3 endlich mit 5G?

Das iPhone SE schlug bei seinem Markteintritt in 2016 ein wie eine Bombe. Grund für den Erfolg war sicherlich eine Kombination aus moderner Technik in günstigem Gewand. An seiner Erfolgsformel möchte Apple offenbar auch bei der dritten Generation festhalten.

Optisch soll sich auch die dritte Generation des iPhone SE nicht vom iPhone 8 unterscheiden. © Apple

So dürfte sich das iPhone SE 3 wohl optisch abermals nicht vom iPhone 8 unterscheiden. Dieses Mal soll das günstigste iPhone im Lineup aber mit 5G und einer überarbeiteten Kamera daherkommen. Für Rechenpower soll wohl ein A14 Bionic (iPhone 12) oder sogar ein A15 Bionic (iPhone 13) sorgen.

Neues iPad und iMac 27

Neben dem Einsteiger-Smartphone sollen uns laut Bloomberg wohl auch zwei überarbeitete iPad-Modelle (iPad und iPad Air) erwarten. Bei den beliebten Tablets sollen die Neuerungen ebenfalls Prozessor und 5G betreffen. Während die Vorstellung des neuen Smartphones und der beiden Tablets gesetzt scheint, brodelt die Gerüchteküche im Bezug auf ein weiteres Hardware Highlight. Nachdem im letzten Jahr der iMac 24 Zoll mit M1-Prozessor vorgestellt wurde, sehnen sich Apple Fans nun nach einem 27-Zoll-Modell. Möglicherweise könnte Apple seine Keynote im März ebenfalls dafür nutzen.

Apple Keynote 2021: iPhone 13, iPad mini & Apple Watch 7 – Was ihr über die neuen Modelle wissen müsst

Neben den ganzen Hardware-Vorstellungen soll aber auch Software zumindest eine untergeordnete Rolle spielen. Insbesondere iOS 15.4 dürfte uns hier erwarten. Das spannendste Update, das uns bei der neuesten Version der Smartphone-Software wohl ins Haus steht, ist der überarbeitete Gesichts-Scan per Face ID. Zukünftig soll es nämlich möglich sein, sein Gerät auch mit Gesichtsmaske entsperren zu können. Wir sind gespannt, ob sich die Mutmaßungen bewahrheiten.

MacBook Pro mit M1 Pro & M1 Max kaufen: Hier könnt ihr bestellen