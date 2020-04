Ab sofort könnt ihr euch das neue Update 1.2.0 von Animal Crossing: New Horizons auf eure Nintendo Switch herunterladen. Was sich mit dem neuen Patch ändert und welche Neuerungen auf euch warten, lest ihr im Folgenden.

Die amerikanischen Patchnotes zum neuen New Horizons-Update wurden bereits veröffentlicht und bestätigen noch einmal die Anwesenheit der beiden Charaktere Gerd und Reiner. Während das Faultier mit dem grünen Daumen ab sofort mit seinem mobilen Gartengeschäft euren Festplatz besucht, schaut Reiner, der berühmt-berüchtigte Antiqitätenhändler, künftig am nördlichen Strand eurer Insel in seinem dubiosen Schatzkutter vorbei.

Gerd stattet euch von nun an mit stetig wechselnden, hübschen Büschen sowie weiteren Blumensamen aus, die euch vielleicht noch fehlen. Außerdem kauft er Unkraut zum doppelten Preis an, für 20 Sternis statt 10 wie bei Nepp und Schlepp.

Bei Reiner könnt ihr dagegen einige Kunstwerke, aber auch neue Möbel und weitere spezielle Gestaltungsmöglichkeiten erstehen. Dabei hat der raffinierte Fuchs jedoch nicht nur echte Schätze vorzuweisen, sondern will euch in seinem dunklen Schiffchen auch einige Fälschungen andrehen. Erkennt ihr beim näheren Betrachten allerdings trotzdem, dass es sich um ein echtes Gemälde oder anderes Kunstobjekt handelt, könnt ihr es von nun an das Museum spenden. Habt ihr nämlich das erste von Eugen höchstpersönlich auf seine Echtheit geprüfte Werk gestiftet, eröffnet sich im Museum automatisch die neue Kunstgalerie.

Geschenke zum Tag der Erde in New Horizons

Auch die angekündigten Ingame-Events sind ab sofort verfügbar. So findet in „Animal Crossing: New Horizons“ vom heutigen Donnerstag an bis zum 4. Mai 2020 der Tag der Erde statt. Hierbei erhaltet ihr für umweltfreundliche Aktivitäten nun jeden Tag weitere Bonusmeilen und ein besonderes Geschenk.

Weitere Geschenke erhaltet ihr direkt über euren Briefkasten, wenn ihr das Update heruntergeladen habt. Darunter ist eine Weltkarte als Dekorationselement und ein Sternisack-Teppich, den ihr für die entstandenen Unannehmlichkeiten von der Nook-Bank erhaltet. Denn von nun an sind die Zinsen dort niedriger.

Darüber hinaus könnt ihr euch ab sofort weitere Belohnungen für eure Bonus-Meilen besorgen. Mit dabei sind zwei weitere stylische Aloha-Hemden.

Dazu kommen weitere Fehlerbehebungen, die unter anderem ausgezogene Bewohner betreffen. Die sollen nun tatsächlich von eurer Insel samt Haus verschwinden und dort nicht ungewollt verweilen.