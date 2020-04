Nintendo hat für Animal Crossing New Horizons ein neues, kostenloses Update angekündigt, das am kommenden Donnerstag erscheint und einige der vor kurzem geleakten Inhalte in das Spiel integriert. Spieler dürfen mit „neuen Gesichtern, neuen Events und neuen Funktionen“ rechnen.

Tag der Erde und Gerd das Faultier

Im Detail werdet ihr zum Beispiel auf den alten Bekannten Gerd das Faultier treffen, der über eine fahrende Gärtnerei verfügt. Dadurch könnt ihr auf eurer Insel ab Donnerstag unter anderem Hecken und Büsche pflanzen. Gerd wird zudem das Logo des kommenden Updates zieren.

Passend zu der Gärtnerei findet in New Horizons vom 23. April bis 4. Mai 2020 der Tag der Natur statt. Was genau uns während dieses Events in „Animal Crossing New Horizons“ erwartet, hat Nintendo weiterhin nicht bekannt gegeben.

Wie in den Vorgängern wird jedoch die Kunstausstellung im Museum von New Horizons zurückkehren. Mit den dafür benötigten Gemälden wird Kunstfuchs Reiner wiederkommen, erneut mit echten als auch gefälschten Kunstwerken im Schlepptau.

Das Mai-Feierei-Ticket

Mit dem Mai-Feierei-Ticket könnt ihr vom 1. Mai bis 7. Mai 2020 eine besondere Insel in „Animal Crossing New Horizons“ besuchen, die nur für bestimmte Zeit verfügbar ist.

Weitere Events sind der Internationale Museumstag, der vom 18. Mai bis 31. Mai 2020 stattfindet und die Hochzeitssaison vom 1. Juni bis 31. Juni 2020.