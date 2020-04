Animal Crossing New Horizons: Update 1.12 ist verfügbar!

Am 26. März 2020 ist bereits der Patch 1.11 für Animal Crossing: New Horizons erschienen, der noch einige bestehende Fehler ausmerzte und für mehr Balancing sorgte. Ab dem heutigen Tag steht nun auch das Folgeupdate 1.12 zum sofortigen Download zur Verfügung. Was sich damit im Spiel ändert, lest ihr hier.

Update 1.12 für Animal Crossing New Horizons

Mit dem heute veröffentlichten Patch sollten insbesondere einige Fehlerbehebungen vorgenommen werden, die exakten Patchnotes sind bisher jedoch noch nicht erschienen. Sobald diese vorliegen, werden sie in dieser Meldung selbstverständlich nachgereicht, schaut also später noch einmal vorbei!

Animal Crossing: New Horizons – Kostenlose Updates und Events im April

Häschentag-Event in New Horizons

Ansonsten ist am gestrigen Mittwoch das Häschentag-Event in New Horizons gestartet, das einige Osterüberraschungen mit sich bringt. Bis zum 12. April 2020 treibt deshalb der Osterhase Ohs sein Unwesen in dem Spiel und verteilt seine Glückseier. Außerdem finden mit dem österlichen Ereignis zahlreiche neue Bastelanleitungen und Kleidungsstücke in „Animal Crossing New Horizons“.