Animal Crossing: Wird die New Horizons-Insel mit dem nächsten Update erweitert?

Einigen Spieler*innen von Animal Crossing: New Horizons wird es allmählich zu eng auf ihrer Insel. Immerhin haben die vergangenen Events und Updates so einiges an Items und kostenlosen Gegenständen mit sich gebracht, die nun einen Platz finden müssen. Wäre eine Vergrößerung oder Erweiterung der Insel jetzt also nicht genau das Richtige?

Wird die New Horizons-Insel demnächst vergrößert?

Wie ein Dataminer nun aus den Codezeilen des letzten größeren „Animal Crossing“-Updates herausfischen konnte, existiert eine gewisse Chance, dass in einem kommenden Patch die Inselfläche ein wenig vergrößert oder sogar um eine kleine Bonusinsel erweitert wird. Denn die Zahl der Strandgröße scheint darin neuerdings verdoppelt vorzuliegen.

„mSouthShoreBaseline.f32: 500.00000“ wurde zu „mSouthShoreBaseline.f32: 10000.00000„

Was bedeutet die Änderung? Mit Sicherheit kann nicht gesagt werden, was genau die Anpassung dieser Zahl bedeutet. Zeitgleich wurde jedoch auch die Kameraansicht erweitert, wenn man am südlichen Strand steht. Es scheint, als würde die Insel demnächst kräftig anwachsen. Oder?

Bislang hat sich Nintendo nicht zu den Gerüchten über einen möglichen Ausbau der bestehenden Insel geäußert. Es handelt sich hierbei also weiterhin nur um die Ergebnisse eines Data-Miners und ungewissen Angaben im Code des Spiels. YouTube Mayor Mori formuliert ebenfalls seine Bedenken zu dem Leak und vermutet eher einen weniger spektakulären Test hinter den Änderungen.

Mehr Platz auf der Insel oder ein Comeback von Kofi? Das wäre großartig! © Nintendo

Kehren Kofi und das Museumscafé in Animal Crossing zurück?

Dass sich einige der Mining-Ergebnisse bewahrheiten, wäre jedoch durchaus wünschenswert. Denn die Codezeilen gaben außerdem eine vielversprechende Änderung im Museumsgebäude preis. Hier könnte es demnächst wieder ein Museumscafé oder den passenden Shop samt Ausstellungsmöglichkeit geben. In diesem Rahmen könnte sogar die Barista-Taube Kofi ein Comeback feiern. Vorerst bleiben diese Vermutungen jedoch rein spekulativ.

