AMD Radeon RX 6400 kommt offenbar für Privatanwender

Gigabyte hat offenbar den Release der neuen AMD Radeon RX 6400 für Privathaushalte geleakt. Darauf deutet zumindest eine Einreichung des Hardware-Herstellers bei der in Südkorea ansässigen National Radio Research Agency (RRA) hin. Die neue Grafik-Hardware soll insbesondere für Desktops mit Bedarf an Low-Power-RDNA2-GPUs geeignet sein.

Release der AMD Radeon RX 6400 mutmaßlich im Frühjahr

Bei AMD stehen in naher Zukunft einige spannende Hardware-Highlights an. Da wären zum einen die neuen Prozessoren der Ryzen 5000 und 4000 Serie. Doch obendrein möchte das US-amerikanische Unternehmen am 20. April seine nagelneue Radeon RX 6000-Serie an den Start bringen.

Die AMD 6000 Serie bekommt bald Zuwachs. ©AMD

Wann genau wir mit einem Update weiterer Radeon-Grafikkarten rechnen dürfen, ist hingegen noch ungewiss. Allerdings brodelt die Gerüchteküche derzeit kräftig. Insbesondere die Einreichung von Produktdaten einer kommenden Grafikkarte mit Gigabyte-Branding scheint auf einen baldigen Release hinzudeuten. Wenn man sich an das geleakte Bild der RRA halten möchte, soll es noch im Frühjahr soweit sein.

Kommt ein neues Basismodell?

Im Bereich der Grafikpower heißt es seit jeher höher, weiter und schneller. Dabei erreichen Grafikkarten mittlerweile Leistungen, die viele Otto-Normal-Verbraucher gar nicht benötigen. Offenbar überlegt nun auch AMD, wieder eine GPU an den Start zu bringen, die sich offensichtlich an Heimanwender mit nur durchschnittlich starken PCs richtet. Insbesondere soll es sich um eine Neuauflage seiner bis dato langsamsten RDNA2-GPU handeln. Damit dürfte wohl neben dem neuen Flaggschiff in Form der AMD Radeon RX 6X50XT auch eine neue Version der AMD Radeon RX 6400 kommen.

Die Einreichung durch Gigabyte deutet klar auf eine neue Variante der AMD Radeon RX 6400 hin. ©RRA

Deren vergleichsweise geringe Leistung soll auch in einer erfreulich hohen Energieeffizienz resultieren. Dank eines TDP-Wertes von 53 W soll die Radeon RX 6400 nicht einmal einen externen Stromanschluss benötigen. Dass ein Release der einsteigerfreundlichen Grafikkarte für Privatkunden bevorsteht, scheint der Leak in der RRA klarzumachen. Eine der wichtigsten Fragen ist allerdings noch, ob die technischen Details denen der OEM-Version auch mit der für Heimanwender übereinstimmen.

Mindestens drei neue GPUs von AMD

Sollten die bisherigen Informationen korrekt sein, dürften wir in nächster Zeit insgesamt vier neue Grafikkarten von AMD erwarten. Wobei streng genommen lediglich die 6950XT, 6750XT und 6650XT auch wirklich neu wären. Bei der RX 6400 würde es sich vielmehr um eine neue Variante für Privatanwender handeln. Gaming-Junkies sollten jedoch angesichts der RX 6400 keine allzu voreiligen Höhensprünge machen. Schließlich ist die GPU nicht wirklich für Videospiele geeignet. Hierbei handelt es sich eher um eine passende Lösung für die heimische Serverstruktur.