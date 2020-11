Amazon Black Friday: SSD-Festplatten für jeden Einsatz reduziert!

Der Black Friday ist live! Zumindest auf Amazon gibt es schon jetzt die ersten Kracherangebote zur größten Rabattaktion des Jahres. Wenn ihr PlayCentral.de regelmäßig besucht, wisst ihr, dass wir hier immer die besten Angebote für euch heraussuchen, damit ihr nicht viel Zeit mit dem Stöbern vergeuden müsst.

Neben Games, Gaming-Chairs oder Fernsehern warten nun also auch Topp-SSD-Festplatten auf euch, die teils deutlich reduziert angeboten werden. Die besten Angebote seht ihr hier!

SSD-Festplaten bei Amazon dank Black Friday im Sale!

Die wohl günstigste SSD-Festplatte im Black Friday von Amazon ist die interne Samsung-SSD mit 500 GB. Ihr spart 40% und zahlt insgesamt nur 49,90€. Der ideale Einsteiger, um euren PC preisgünstig aufzurüsten.

Samsung MZ-76E500B/EU 860 EVO 500 GB SATA 2,5" Interne SSD Schwarz

Mehr Leistung, um schneller ans Ziel zu kommen: bis zu 3,6 Mal schneller als eine HDD (6 Gb/s Lese-, 6 Gb/s...

Hohe Kompatibilität zu bestehenden Systemen durch vielfältige Formfaktoren: Als 2,5 Zoll-, mSATA- und M.2 SATA-Version...

Dicht gefolgt wird sie von der internen SanDisk Ultra 3D SSD mit 1 TB an Speicherplatz. Sie ist das absolute Topp-Modell in allen Belangen und hat überall nur Bestwertungen eingefahren. Der Rabatt von 48% und der unschlagbare Preis von 83,99€ sprechen für sich!

SanDisk Ultra 3D SSD 1 TB SSD interne SSD (SSD intern 2,5 Zoll, stoßbeständig, 3D NAND-Technologie, n-Cache 2.0-Technologie, 560 MB/s Übertragungsraten) Schwarz

Die interne Festplatte überzeugt mit erhöhter Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Dank der 3D NAND-Technologie erleben...

Die interne SSD besticht durch ihr langlebiges Design, ohne bewegliche Komponenten. So besteht für Sie kein Risiko,...

Bei den Festplatten externen Festplatten gibt es vier Produkte, die ihr zudem auf dem Schirm haben solltet. Den Anfang macht die günstige Western Digital My Passport SSD mit 500 GB und NVMe-Technologie (extern via USB-C). Sie ist aktuell 45% günstiger! Kostet also lediglich 82,99€.

WD My Passport SSD 500 GB externe SSD (NVMe-Technologie, USB-C und USB 3.2 Gen-2 kompatibel, Lesen 1050 MB/s, Schreiben 1000 MB/s) dunkelblau

Die auf der externen Festplatte integrierte Backup-Software erleichtert Ihnen die Sicherung großer Dateien. Einfach...

Die Kombination aus Metallgehäuse und mattem Design, lässt Ihre WD My Passport SSD nicht nur edel aussehen, sondern...

Dann gibt es da die SanDisk Portable SSD mit 1 TB (NVMe SSD), die um 42% günstiger angeboten wird. Sie kostet derzeit 139,99€ und zählt zu den absoluten Topp-Modellen, was externe SSDs betrifft. Sie kostet regulär 239,99€, ein echter Preissturz!

SanDisk Extreme Portable SSD externe SSD 1 TB (externe Festplatte mit SSD Technologie 2,5 Zoll, 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s Schreiben, NVMe SSD, IP55) grau

Ihre hochauflösenden Fotos und Videos sind immer bei Ihnen, egal wo Sie sich gerade befinden. Sichern Sie Ihre Daten...

Lassen Sie sich nicht von der kreativen Arbeit abbringen. Die externe Festplatte SSD ist kompatibel mit einer Vielzahl...

G-Technology bietet die mobile und gepanzerte ArmorATD All-Terrain-Festplatte mit 5 TB an, die zwar keine SSD-Festplatte darstellt, aber für sämtliche Einsatzzwecke gebräuchlich ist. Insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten ist sie der ideale Begleiter. Sie ist sogar wasser- und staubfest!

G-Technology mobile Festplatte ArmorATD All-Terrain Festplatte 5 TB (USB-C-fähig, 140 MB/s, für Mac und Windows, wasser- und staubfest) Schwarz/Blau

Das stabile Gehäuse ist wasserdicht und staubfest und widersteht bis zu 450 kg Gewicht. Die externe Festplatte sorgt...

Übertragen Sie mit der Festplatte extern Ihre wichtigen Daten mit bis zu 140 MB/s Lesegeschwindigkeit. Sichern Sie ganz...

In eine ähnliche Kerbe schlägt die Western Digital Elements Desktop mit 12 TB! Wenn ihr massive Datenmengen speichern möchtet, ist sie der perfekte Kandidat. Die HDD ist perfekt zum Lagern von Daten geeignet. Sie wird aktuell mit einem Rabatt von 19% angeboten!

WD Elements Desktop externe Festplatte 12 TB (kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0, hohe Übertragungsraten, stoßfest, robustes Gehäuse) schwarz

Verwenden Sie die WD Elements Desktop universell an USB 3.0- und USB 2.0 Geräten. Mit der externen Festplatte können...

Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Ihre wichtigen Daten ganz einfach auf den externen Speicher. Damit schaffen...

