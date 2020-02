Seit Ende 2019 steht in GTA Online der neue Casino-Heist The Diamond Heist zum Download auf PS4, Xbox One und PC bereit. Zahlreiche neue Vehikel könnt ihr seit dem Release des umfangreichen Updates im Spiel erwerben. Im wöchentlichen Rhythmus schaltet Rockstar zudem weitere Fahrzeuge frei.

Eine Liste mit allen neuen Fahrzeugen haben wir für euch unten zusammengestellt.

Neue Fahrzeuge für GTA Online

Diese Fahrzeuge könnt ihr bereits in „GTA Online“ erwerben:

Hinweis: Zu einigen Fahrzeugen gibt es eine Mission, die ihr einmalig abschließen müsst. Danach könnt ihr das entsprechende Fahrzeug zum Einkaufspreis erwerben, den wir jeweils als zweites auflisten. Für den ersten Preis könnt ihr die Vehikel jederzeit erwerben, auch ohne die Missionen erfüllt zu haben. Allerdings ist dieser deutlich höher als der Einkaufspreis.

Für die Fahrzeuge aus dem Casino-Heist-Update müsst ihr das Diamond-Casino-Raubüberfallfinale als Anführer mit dem jeweiligen Gefährt (aus dem Casino-Heist-Update) abgeschlossen haben, um so den Einkaufspreis freizuschalten.

Casino-Heist: Neu freigeschaltete Fahrzeuge

Diese Fahrzeuge werden im wöchentlichen Rhythmus freigeschaltet und können anschließend erworben werden.

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Dinka Blista Kanjo

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 20. Februar 2020

Donnerstag, der 20. Februar 2020 Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $ 580.000 ($435.000 Einkaufspreis)

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Albany V-STR

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 30. Januar 2020

Donnerstag, der 30. Januar 2020 Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.285.000

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Nagasaki Outlaw

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 23. Januar 2020

Donnerstag, der 23. Januar 2020 Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $1.268.000 ($951.000 Einkaufspreis)

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Karin Sultan Classic

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 16. Januar 2020

Donnerstag, der 16. Januar 2020 Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $1.718.000 ($1.288.500 Einkaufspreis)

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Overflod Imorgon

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 9. Januar 2020

Donnerstag, der 9. Januar 2020 Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $2.165.000

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Rune Zhaba

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 1. Januar 2020

Donnerstag, der 1. Januar 2020 Zu erwerben bei: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: $2.400.000

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Grotti Furia

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 26. Dezember 2019

Donnerstag, der 26. Dezember 2019 Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.470.000

GTA Online Casino-Heist-Fahrzeuge – Grotti Furia

Freigeschaltet am: Donnerstag, der 19. Dezember 2019

Donnerstag, der 19. Dezember 2019 Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $2.740.000

Casino-Heist: Fahrzeuge bei Warstock Cache & Carry

Diese Fahrzeuge sind bereits käuflich zu erwerben:

Fire Truck: $2.471.250 – $3.295.000

$2.471.250 – $3.295.000 Bugstars Burrito: $450.000 – $598.500

$450.000 – $598.500 Stockade: $1.680.000 – $2.240.000

$1.680.000 – $2.240.000 Boxville: $298.500 – $398.000

$298.500 – $398.000 Lifeguard: $865.000

$865.000 Blazer Lifeguard: $62.000

Casino-Heist: Fahrzeuge bei Southern San Andreas Super Autos

Diese Fahrzeuge sind bereits käuflich zu erwerben:

Maxwell Vagant: $1.660.500 – $2.214.000

$1.660.500 – $2.214.000 Karin Everon: $1.106.250 – $1.475.000

$1.106.250 – $1.475.000 Vapid Rentinue Mk II: $1.215.00 – $1.620.000

$1.215.00 – $1.620.000 Maxwell Asbo: $306.000 – $408.000

Casino-Heist: Fahrzeuge bei Legendary Motorsport

Diese Fahrzeuge sind bereits käuflich zu erwerben:

Lapadati Komoda: $1.275.000 – $1.700.000

$1.275.000 – $1.700.000 Rebla GTS: $1.175.000

Alle geleakten Fahrzeuge/Fortbeweungsmittel im Überblick

Darüber hinaus gibt es einige weitere Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel, die in den Spieldateien von „GTA Online“ gefunden worden sind, aber bislang von Rockstar nicht freigeschaltet wurden. Möglicherweise werden diese Fahrzeuge, ähnlich wie die Fahrzeuge des Casino-Updates, in den kommen Wochen von Rockstar Games nach und nach freigeschaltet.

Wir haben euch die Namen und die geleakten Bilder der bislang nicht veröffentlichten Fahrzeuge nachfolgend aufgelistet:

Formula Formula 2 Furia Imorgon JB700 2 Kanjo Minitank Outlaw Rebla Retinue2 Stryder Sugoi Sultan2 Vagrant Vstr Yosemite2 Zhaba

Warstock Cache & Carry

Southern San Andreas Super Autos

Legendary Motorsport

Die einzelnen geleakten Heist-Fahrzeuge

Alle Fahrzeuge des Casino-Updates in GTA Online

