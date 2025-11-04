Activision leakt versehentlich neue Sleighjacked-Karte für Black Ops 7

Activision hat versehentlich Details zu einer neuen Karte für das kommende Call of Duty: Black Ops 7 enthüllt. Die Karte, eine weihnachtliche Variante der beliebten Hijacked-Map, wurde kurzzeitig auf der offiziellen Webseite des Spiels unter dem Namen Sleighjacked gezeigt. Dieses Missgeschick sorgt für Aufregung unter den Fans, die sich schon auf die Rückkehr der ikonischen Karte freuen.

Ein Blick auf Sleighjacked

Was macht Sleighjacked so besonders? Sleighjacked ist eine festliche Interpretation der klassischen Hijacked-Karte, die in der Call of Duty-Community bekannt und beliebt ist. Die Veröffentlichung dieser Karte wird voraussichtlich mit der ersten Saison von Black Ops 7 erfolgen, obwohl Activision die Informationen schnell wieder entfernt hat. Dies deutet darauf hin, dass die Ankündigung möglicherweise verfrüht war.

Hijacked ist eine der Karten, die in Call of Duty: Black Ops 7 zurückkehren sollen. Neben Sleighjacked sind auch andere Klassiker wie Nuketown, Standoff und Meltdown geplant. Nuketown wird bereits am 20. November 2025 verfügbar sein, kurz nach dem offiziellen Launch des Spiels, der für den 14. November 2025 angesetzt ist.

Die Rückkehr ikonischer Karten

Welche Karten kehren in Black Ops 7 zurück? Neben Hijacked feiern auch andere legendäre Karten aus früheren Black Ops-Titeln ihr Comeback. Standoff und Meltdown werden nach langer Abwesenheit wieder verfügbar sein. Besonders Meltdown, das seit dreizehn Jahren nicht mehr in einem Call of Duty-Spiel aufgetaucht ist, sorgt für Vorfreude.

Diese Karten sind Teil eines größeren Inhaltsupdates, das zusammen mit der ersten Saison von Black Ops 7 veröffentlicht wird. Aktuell gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für dieses Update, aber die Fans können sich auf eine Vielzahl von neuen und alten Inhalten freuen.

Veränderungen im Gameplay

Was ist neu in Call of Duty: Black Ops 7? Neben den Karten bringt Black Ops 7 auch einige Neuerungen im Gameplay mit sich. Der beliebte Prestige-Modus kehrt zurück und Spieler können sich auf neue Operator-Skins und Waffenbaupläne freuen, die für das Erreichen bestimmter Levels vergeben werden.

Darüber hinaus wird das neue Benutzeroberflächen-Design vorgestellt, das über alle drei Spielmodi hinweg anpassbar ist. Diese Änderungen sollen das Spielgefühl für die Community verbessern und mehr Tiefe und individuelle Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Das Veröffentlichungsdatum und Verfügbarkeit

Wann erscheint Call of Duty: Black Ops 7? Trotz Gerüchten über eine vorgezogene Veröffentlichung hat Activision bestätigt, dass Call of Duty: Black Ops 7 planmäßig am 14. November 2025 erscheint. Das Spiel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein.

Für Vorbesteller der Vault Edition gibt es die Möglichkeit, vorab Zugang zu Kampagne und Zombies-Modus zu erhalten, was das Warten auf den offiziellen Starttermin versüßen soll.

Was hältst du von den Leaks und den kommenden Inhalten in Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!