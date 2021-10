A Quiet Place wird zum Horrorspiel mit eigener Gruselgeschichte – Release in 2022

Saber Interactive und iLLOGIKA produzieren gemeinsam mit EP1ToME ein brandneues Story-driven-Horrorabenteuer. Dieses Mal wird „A Quiet Place“ nicht in Filmform produziert, es wird zum Singleplayer-Videospiel. Das neue Spiel basiert dabei im Kern auf den Erfolgshit von Paramount Pictures. Das Film-Franchise wird also weiter ausgebaut.

Aber was wird uns in diesem Spiel erwarten? In der Pressemitteilung heißt es, dass das Game direkt in der „beängstigenden Welt von„A Quiet Place angesiedelt“ sein wird. Doch es handelt sich hierbei um eine Original-Story. Gemeinsam mit einer haarsträubenden Geschichte möchte das Gameplay versuchen, die Spielgemeinde „durch fesselnde Spannung, Emotion und Dramatik“ in ihren Bann zu ziehen.

Wenn ihr Alien: Isolation kennt, dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, was euch in „A Quiet Place“ erwartet. Ihr seid besser ruhig und gebt keinen Mucks von euch, ansonsten könnte es sehr schnell euer digitales Ableben kosten. Es heißt:

„Das A Quiet Place Videospiel wird Fans die Spannung des Films erfahren lassen mit einem Level an Immersion, das sie niemals zuvor empfunden haben.“

Wer produziert das A Quiet Place-Horrorspiel?

iLLOGIKA und EP1ToME, was sind das denn für komische Wortkonstellationen? Das könnte sich der eine oder andere jetzt sicherlich fragen. Sind wir wieder in den späten 90er-Jahren, als es noch „cool“ war, jeden zweiten Buchstaben in ICQ groß zu schreiben?

Aber nein, tatsächlich handelt es sich hierbei um eine ernstzunehmende Produktionsgruppe, die unter Saber Interactive beziehungsweise der Embracer Group, die für World War Z veröffentlicht haben und für Evil Dead: The Game verantwortlich sind. Todd Hollenshead, Head of Publishing bei Saber Interactive, blickt stolz auf die Zusammenarbeit der externen Studios und ist zuversichtlich. Aber wer oder was sind diese Studios?

Wer oder was ist iLLOGIKA?

iLLOGIKA mit einem Sitz in Montreal hat nach der Gründung in 2009 viele Spieleveteranen ins Team aufgenommen, die zuvor bei Ubisoft an RSS und Far Cry mitgearbeitet haben.

Insgesamt arbeiten über 70 Mitarbeiter*innen bei dem Unternehmen, die die nötige Kreativität und technische Expertise mitbringen.

Teile der Belegschaft arbeiteten an „Cuphead“, „Lara Craft Go“ und weiteren Titeln wie „Spongebob“ mit. Zudem veröffentlichte das Studio in 2018 Subaeria für PC, PS4 und Xbox One. Außerdem arbeitete das Unternehmen an VR-Projekten wie „Hunger Games“ (Fly Studio) oder „VRide“ (CTA) mit. Wird „A Quiet Place“ womöglich ein Horrorspiel mit VR-Anbidung? Das wäre denkbar.

Wer oder was ist EP1T0ME?

EP1T0ME hingegen ist ein Videospielstudio mit Sitz in Austin, Texas. Sie arbeiten zudem in Los Angeles, CA und Montreal, Quebec.

Sie fokussieren sich auf Spieleerfahrungen mit einem starken Storyfokus, arbeiten aber auch mit unabhängigen Entwickler*innen an Comics, Filmen, Audiodramen und Podcasts.

Zusammen mit der Embracer Group und Paramount im Rücken scheint sich hier eine vielsprechendes Stück Mediengut anzubahnen. Wir bleiben gespannt, was sie aus „A Quiet Place“ machen, das 2022 (bestätigter Release-Zeitraum) für mehrere Plattformen erscheinen soll.