7 vs. Wild: Wer ist Kraftpaket Sascha Huber?

Es geht heiß her bei der Youtube-Survival-Challenge 7 vs. Wild. Die ersten beiden Folgen sind bereits abgedreht und auch in der zweiten Staffel haben wir es wieder mit einer bunten Crew zu tun.

Mit dabei ist auch Sascha Huber, der schon in der ersten Folge die Muskeln spielen lässt und sich siegessicher gibt. Wir erzählen euch alles, was ihr noch über ihn wissen müsst!

Gut gebrüllt, Löwe

Sich mit harten Herausforderungen zu konfrontieren ist für den gestählten Sascha Huber nichts Neues. Doch kann sich der Österreicher in der Wildnis auch wirklich so gut behaupten wie im Gym? Die Einschätzung seiner Survival-Fähigkeiten lässt etwas daran zweifeln.

Woher kennt man Sascha Huber? Der Fitness-Youtuber hat einen großen Kanal mit knapp 1,6 Millionen Follower*innen, auf dem er regelmäßig Übungen und Tipps zeigt, gesunde Ernährung erklärt und sich selbst auferlegten Challenges stellt.

In den letzten Monaten gab es auch einige Survival-Versuche auf seinem Kanal, die ihn vielleicht schon etwas auf „7 vs. Wild“ vorbereiten konnten.

© YouTube – Fritz Meinecke: Saschas Ranking für 7 vs. Wild

Was macht Huber sonst? Neben seinem Hauptkanal ist er auf Twitch unterwegs und hat noch einen Nebenkanal „Sascha Huber Reagiert“. Hier reagiert er vorwiegend auf anderen Content, darunter zum Beispiel auch auf die ersten Folgen von 7 vs. Wild.

Auch die ersten Fake-Anschuldigungen ihm gegenüber, dass er zu seinem Start bei „7 vs. Wild“ Flossen benutzt haben soll, lässt er auf diesem Kanal nicht unkommentiert.

Was bringt Sascha Huber mit, um im Dschungel zu bestehen?

Jahrelange körperliche Ertüchtigung im Fitness-Center

Er hat ein Kämpfer-Mindset (wurde früher für seine dünne Statur gemobbt und hatte mit psychischen Leiden zu kämpfen. Hat über die Fitness einen Ausweg gefunden und hilft jetzt anderen dabei.)

Sascha war ein Jahr im Militärdienst im österreichischen Heer und ist weiterhin Milizsoldat

Er hat über seinen Kanal mehrere Outdoor-Challenges gemacht

Seine verschiedenen Herausforderungen findet ihr auf seinem Hauptkanal. Wie zum Beispiel seinen 7 vs. Wild Selbstversuch, 24 Stunden lang in der Wildnis zu bleiben, mit selbstgebauter Unterkunft.

Aufgrund der Selbsteinschätzung zu seinem Überlebensskill durfte Sascha fünf Gegenstände mitnehmen. Ist das vielleicht unfair, da er ja nicht ganz unvorbereitet erscheint und körperlich äußerst fit ist?

Huber geht einen Schritt weiter und vergräbt schon zu Beginn all seine Gegenstände bis auf seine Machete alle für den Extra-Hard-Modus.

„Vielleicht ist das die dümmste Idee meines Lebens, aber wie ihr wisst, liebe ich einfach die völlige Eskalation. Und deswegen, Freunde, habe ich mir da jetzt was ziemlich Krasses überlegt.“ Sascha Huber – 7 vs. Wild Folge 2

Wie gut er sich damit schlagen wird und ob er doch noch Besuch von Salzwasserkrokodilen bekommt, erfahrt ihr in den nächsten Folgen.