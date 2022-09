7 vs. Wild Staffel 2: So haben sich die Kandidaten vorbereitet

Die Vorbereitung auf die tropische Insel ist das A und O in der zweiten Staffel von 7 vs. Wild. Selbst für erfahrene Survival-Experten wie Fritz Meinecke gibt es immer wieder Neues zu lernen. Andere Teilnehmer*innen haben mehr aufzuholen und fangen bei den Basics an. Wer sich wie vorbereitet hat, zeigen wir euch in diesem Beitrag.

7 vs. Wild: So bereitet man sich auf die Tropen vor

Unterschiedliche Wissensniveaus kommen mit verschiedenen Vorbereitungen einher. Während Knossi alles von der Pieke auf lernen muss, kann Otto sein Wissen in Richtung Tropen vertiefen und muss nicht ganz von vorne anfangen.

Fritz Meinecke: Fritz ist der Teilnehmer mit der meisten Outdoor-Erfahrung und hat bereits eine Staffel 7 vs. Wild mitgemacht. Er vertieft sein Wissen rund um die Tropen mit Videos anderer Survival-Experten. Besondern angetan haben es ihm dabei die Videos vom Kanal Field Days. Ob das digitale Training reicht?

Sascha Huber: Sascha ist Fitness-Influencer und zumindest körperlich in einer guten Ausgangslage. Wie man ein Feuer macht oder ein Shelter baut, muss er trotzdem lernen. Dazu hat er sich Hilfe beim österreichischen Bundesheer geholt. Experten des Jagdkommandos haben ihm so viel Wissen weitergegeben wie möglich.

Joris: Joris ist als Wildcard beim Projekt mit dabei. Er hat bereits Erfahrung mit Survival gemacht und befasst sich in seiner Recherche besonders mit den Tropen an sich. Dazu macht er viel Sport und vertieft sein praktisches Geschick beim Angeln, Seile knüpfen und dem Umgang mit Messern. Die psychische Vorbereitung ist für ihn eine große Herausforderung.

Sabrina Outdoor: Sie holt sich Unterstützung bei ihren Freundinnen und probiert zusammen mit ihnen verschiedene Techniken zum Angeln, Feuer machen und Klettern aus. Einige Arten sind effizient, andere weniger. Sie will die Zeit auf der Insel nutzen, um manches davon erneut auszuprobieren.

Starletnova: Nova hat auf eigene Faust in ihrer Heimat Schweden trainiert. Zwei Wochen lang war sie dort und hat die Skills ihrer Pfadfinderzeit aufgefrischt. Das Ziel war es, Gegenstände und Kleidung auszuprobieren und priorisieren zu können. Sobald das Video dazu verfügbar ist, verlinken wir es euch hier.

Otto Karasch: Otto ist als Ex-Bundeswehrsoldat einer der Favoriten im Rennen. Er hat unter anderem Knossi bei seinem Livestream mit SurvivalMattin unterstützt und ihm Tipps gegeben. Er hat sich ebenfalls Videos von Field Days angeschaut, um selbst noch einige Tipps zu erhalten.

Knossi: Jens Knossalla könnte eine große Überraschung im Verlauf des Projekts werden. Er hat viel Unterstützung von allen möglichen Experten erhalten. SurvivalMattin und Otto haben ihn bei seinem Livestream unterstützt. Kleidung und Gegenstände zum Ausprobieren hat er sich mit einem Experten ausgesucht. Wird ihm die Unterstützung zum Sieg verhelfen?