30 Tage, 10 Gegenstände: Wie extrem könnte 7 vs. Wild Staffel 3 werden?

Die zweite Staffel 7 vs. Wild ist noch nicht mal fertig produziert und schon träumt Fritz Meinecke von einer dritten Staffel. Mit seinem Twitchchat hat er bereits begonnen zu brainstormen. Dazu holt er sich noch Rat bei SurvivalMattin ein, der Kandidat in der ersten Staffel und dieses Jahr Knossis Trainer war. Ihre Ideen lassen eine extreme Herausforderung vermuten.

7 vs. Wild: 30 Tage und 10 Gegenstände?

Die Vorstellung von einer weiteren Staffel 7 vs. Wild bekommt Fritz schon jetzt nicht mehr aus seinem Kopf. In seinem neusten YouTube-Video spricht er mit SurvivalMattin über das Format einer möglichen dritten Staffel der Serie.

„Was wäre, wenn man zum Beispiel 7 vs. Wild Staffel drei 30 Tage lang macht und du würdest eine Einladung kriegen?“, fragt er Martin. Eine extreme Vorstellung. Martin antwortet überraschend mit „Jetzt hätte ich Bock“. Aber wie könnte das Format aussehen?

Anzahl Tage/Gegenstände: Laut Fritz sollte die Zeit nicht nur um ein paar Tage gehoben werden. Das würde laut ihm den Effekt einer neuen Herausforderung verfehlen. Also sollen es 30 Tage sein. Nicht nur der psychische, sondern auch der physische Druck würde auf ein neues Level steigen. Eine weitere Änderung könnte eine höhere Anzahl Gegenstände sein. Statt nur sieben wären zehn möglich.

Teams oder Einzelkämpfer? 30 Tage allein in der Wildnis können psychisch für viele Menschen sehr anstrengend werden. Da kam die Idee auf, bei so einer langen Zeit Teams einzuführen. Es würde mehr Nahrung benötigt werden und innerhalb der Teams besteht ein gewisses Konfliktpotenzial. Langweilig würde das mit Sicherheit nicht werden.

Wenn einzeln gekämpft wird, sollten nur Profis mitmachen. Bei Teams gäbe es die Möglichkeit, jedem Profi einen Anfänger an die Hand zu geben. Hier sieht Mattin allerdings das Problem, dass das sehr anstrengend für den Profi wird, weil der mit hoher Wahrscheinlichkeit die treibende Kraft sein wird.

Nahrung: Das Thema Essen bekommt eine ganz neue Gewichtung. Sieben Tage nichts essen ist möglich. Bei 30 Tagen müssten sich die Kandidat*innen wahrscheinlich darauf vorbereiten jagen gehen zu müssen. Das wird nicht jedermanns Sache sein.

Wird Staffel 3 genau so stattfinden?

Ob Staffel drei auf genau diese Art und Weise stattfindet, ist fraglich. Es stehen zu viele ungeklärte Variablen im Raum. Fest steht allerdings, sollte es eine dritte Staffel geben, müsste mit der Planung bald angefangen werden, damit genug Zeit für die Organisation bleibt.

Was haltet ihr von den Ideen von Fritz von Martin? Würdet ihr euch so ein Format wünschen oder habt ihr andere Vorschläge? Diskutiert die gerne in den Kommentaren!