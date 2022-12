7 vs. Wild: Fritz Meinecke reagiert auf Fan-Song

Mittlerweile geht 7 vs. Wild mit großen Schritten dem Finale entgegen. Klicks in Millionenhöhe beweisen den großen Erfolg des Formats. Ein Fan hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, einen Song über Fritz Meineckes Survival-Projekt zu schreiben.

Während die Fans Woche für Woche an ihren Streaming-Geräten verfolgen, wie sich die Teilnehmer um Initiator Fritz Meinecke in der Wilndnis Panamas durchschlagen, schauen freilich auch die Teilnehmer, wie es ihren Kollegen ergangen ist.

Fan schreibt Song über 7 vs. Wild

So auch Meinecke selbst, der jüngst dem Aufruf seines Fans Danergy nachkam. Dieser wollte binnen „einer Stunde einen Song für [Meinecke] schreiben, mit sechs bis sieben Wörtern von [ihm]“, so der Sänger.

Von der Idee angetan, bestimmte Fritz Meinecke, mit Hilfe des Chats, folgende Wörter: Penisfisch, deppert, Tarkov, Simsalabim, Backseat Survivor, Krakadil und Szenario. Eine Stunde später folgte prompt die Antwort von Danergy.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Fritz Meinecke analysiert das Ergebnis

Die kreativen Stilblüten wie „Du hast ne Machete in der Hand und schwimmst mit Krakadil am Strand“ nahm der „7 vs. Wild“ Initiator recht gut auf. Allerdings ging Meinecke nicht mit allen Lyrics konform. Aber schaut am besten selbst:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zu guter Letzt spricht Danergy allen Fans aus der Seele. Mit „Ich will noch eine Staffel, ok? Es soll nicht vorbei sein”, spielt der Musiker mutmaßlich auf die Nachricht an, dass es womöglich keine weitere Staffeln von „7 vs. Wild“ geben könnte.

Wird es eine dritte Staffel geben?

Die Zuschauer*innen feiern jedenfalls den Song und vor allem die Frage nach einer Fortsetzung des Survival-Formats. So schreibt eine Nutzerin: „Ich glaube, da spreche ich für fast alle, wir möchten gerne eine dritte Staffel“.

Noch haben wir allerdings ein paar Folgen der aktuellen Staffel vor uns. Für den Fall, dass dies wirklich die letzte sein wird, werden sich bestimmt einige Alternativen finden lassen. Zumindest denkt Meinecke über eine die Veröffentlichung des Uncut-Materials nach.