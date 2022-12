7 vs. Wild erfreut sich aktuell größter Beliebtheit. Aber auch nach dem Ende von Staffel 2 könnte es weitergehen, und zwar sogar noch vor einer angeblich nicht geplanten dritten Staffel. Fritz Meinecke will womöglich einfach das komplette, ungeschnittene Videomaterial der Teilnehmer*innen veröffentlichen.

7 vs. Wild Staffel 2 uncut: „Wir wollen’s ausprobieren“

„Für die Hardcore-Leute“: Fritz Meinecke hat zu Protokoll gegeben, dass nach der letzten Folge von „7 vs. Wild Panama“ vielleicht noch gar nicht Schluss sein muss. Eventuell soll das komplette Videomaterial aller Kandidat*innen veröffentlicht werden.

Das stehe zwar noch nicht zu hundert Prozent fest, aber der Plan sei, es auszuprobieren. Das wurde zumindest so als Teil der Fragerunde nach Folge 7 der zweiten Staffel „7 vs. Wild“ so von ihm gesagt.

Richtig viel Material: Was wir in den einzelnen Folgen von „7 vs. Wild“ zu Gesicht bekommen, ist natürlich immer nur eine Auswahl der Highlights, zusammen geschnittenes Material. Die Teilnehmenden filmen in der Regel noch viel mehr.

Um das ganze unveröffentlichte Material nicht ungenutzt zu lassen, könnte es natürlich ebenfalls veröffentlicht werden, nachträglich. Wie spannend die ungeschnittenen Ausführungen und Aufnahmen der Teilnehmer*innen dann wirklich sind, steht auf einem anderen Blatt.

Fest steht: Das dürfte viel werden. Jede einzelne Person könnte pro Tag eine Folge bekommen. Auch eine Art Supercut mit allen Tagen hintereinander weg wäre denkbar – echte Mammut-Videos. Insgesamt könnten pro Kandidat*in locker über 30 Stunden ungeschnittenes Material zusammenkommen.

Das ist 7 vs. Wild: Sieben Menschen werden mehr oder weniger in der Wildnis ausgesetzt. Dort müssen sie alleine klarkommen, überleben, spezielle Herausforderungen absolvieren und möglichst lange ausharren.

Dabei filmen sie sich selbst und das Ganze läuft aktuell schon in der zweiten Staffel. Während der ersten Ausgabe waren die Teilnehmenden noch in Schweden, dieses Mal sind sie auf der Insel San José in Panama.

In diesem Jahr sind sogar noch bekanntere Persönlichkeiten wie beispielsweise Knossi mit an Bord. Organisiert wird das Format vom YouTuber Fritz Meinecke. Der ist nicht ganz unumstritten und wurde noch vor Kurzem für sexistische Aussagen kritisiert.

Aktuell gibt es wohl auch noch Ärger mit den Landesmedienanstalten wegen 7 vs. Wild.

Was würdet ihr von einer Uncut-Fassung halten? Hättet ihr Lust, euch so viele Stunden ungeschnittenes Material anzusehen?