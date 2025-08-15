7 unvergessliche Zelda-Charaktere – Wer ist dein Lieblingsheld abseits von Link?

Die Welt von The Legend of Zelda ist reich an Charakteren, die das Herz der Spieler erobert haben. Neben den Hauptfiguren wie Link, Prinzessin Zelda und Ganon gibt es viele weitere Figuren, die in den Herzen der Fans einen festen Platz gefunden haben. Hier sind sieben der besten Zelda-Charaktere, die nicht Link, Zelda oder Ganon sind, präsentiert in alphabetischer Reihenfolge.

Beedle – Wind Waker

Beedle ist der wohl bekannteste Händler in der Zelda-Serie. Er tauchte zum ersten Mal in Wind Waker auf, wo er ein Bootgeschäft betrieb, und kehrte in Skyward Sword, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zurück. Seine Auftritte sind immer ein Highlight, und vielleicht wird er eines Tages die Bedeutung anderer berühmter Händler erreichen.

Midna – Twilight Princess

Warum ist Midna so besonders? Midna beginnt ähnlich wie Navi aus Ocarina of Time, wächst jedoch im Laufe von Twilight Princess den Spielern ans Herz. Ihre Hingabe, alles für Link zu riskieren, und ihre Enthüllung als Prinzessin Twili sind unvergessliche Momente in einem der stärksten Spiele der Serie.

Purah – Breath of the Wild

Was macht Purah zu einem Fanliebling? Purah ist die Direktorin des Hateno Ancient Tech Lab und die Schöpferin des Purah Pads. Sie dient als Links Führerin durch Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Mit ihrem umgekehrten Alterungsprozess hat sie sich schnell als beliebter Charakter etabliert und scheint in zukünftigen Spielen eine beständige Rolle zu spielen.

Ravio – A Link Between Worlds

Wie trägt Ravio zur Geschichte bei? Ravio ist ein mysteriöser Händler, der Link neue Ausrüstungen vermietet. Seine Enthüllung als Links Gegenstück in der dunklen Welt bietet eine neue Perspektive auf den Helden. Trotz seiner anfänglichen Feigheit arbeitet Ravio schließlich mit Prinzessin Hilda zusammen, um Lorule wieder aufzubauen.

Skull Kid – Majora’s Mask

Was macht Skull Kid zu einem der besten Schurken? Obwohl Skull Kids erstmals in Ocarina of Time auftauchten, ist der Hauptschurke in Majora’s Mask der denkwürdigste. Der von Majoras Maske beeinflusste Skull Kid ist zwar nicht wirklich böse, hat sich aber als einer der besten Bösewichte der Serie etabliert.

Tingle – Majora’s Mask

Warum polarisiert Tingle die Fans? Tingle ist eine der seltsamsten Figuren in der Zelda-Reihe. Trotz seiner Abwesenheit in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hoffen viele Fans auf seine Rückkehr. Sein skurriler Charakter sorgt immer für Aufsehen, und viele hoffen, dass er weiterhin in der Serie auftaucht.

Urbosa – Breath of the Wild

Was macht Urbosa so unvergesslich? Urbosa, die Anführerin der Gerudo, ist eine starke Kämpferin und eine mütterliche Figur für Prinzessin Zelda. Sie wird schnell zu einer von Links besten Verbündeten und bietet ihm den mächtigen Angriff „Urbosas Zorn“. In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist sie eine der stärksten spielbaren Figuren, was sie in mehreren Spielen zu einem Favoriten macht.

Welche dieser Charaktere gehört zu deinen Favoriten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!