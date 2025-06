12 Horror-Games für Silent Hill-Fans – Diese Alternativen überraschen dich!

Wenn du ein Fan von Silent Hill 2 bist, dann weißt du, dass nur wenige Spiele die gleiche düstere Atmosphäre und die tiefgründigen Geschichten bieten können. Geschichten über Liebe, Verlust, Hoffnung und Identität sind in der Welt des Horrors häufig, aber nur wenige schaffen es, die gleiche Hoffnungslosigkeit zu vermitteln, wie es Silent Hill kontinuierlich gelingt. Hier sind zwölf Horror-Spiele, die du spielen solltest, wenn du Konamis Vorzeige-Horror-Serie liebst.

Graveyard Shift

Was macht Graveyard Shift so besonders? Du beginnst deine Schicht und es dauert nicht lange, bis das Spuken beginnt. Obwohl es ein übernatürliches Horrorspiel ist, erinnert das Setting mit seiner kalten Luft und dem ständigen Nebel an Silent Hill. Es ist manchmal abstrakt, indem es das Paranormale mit dem Psychologischen vermischt. Mehr auf der Jump-Scare-Seite, bietet dieses kurze Horror-Spiel eine hervorragende Dynamik, die nie langweilig wird.

Paratopic

Was erwartet dich bei Paratopic? Paratopic ist ein surreales kurzes Horror-Abenteuer, das so seltsam ist wie die ikonische Diner-Szene in Mulholland Drive. Nichts ergibt wirklich Sinn, aber seine eigentümlichen visuellen und erzählerischen Elemente werden perfekt in seiner PS1-ähnlichen Ästhetik eingefangen. Obwohl es an einer kohärenten Erzählung fehlt, gibt es dennoch ein Geheimnis und eine Faszination, die sich auf dem Bildschirm entfalten.

The Glass Staircase

Warum ist The Glass Staircase ein Muss? Am weitesten entfernt von Silent Hill auf dieser Liste ist The Glass Staircase von Puppet Combo, das mit seiner herausfordernden Umgebung und seinem einzigartigen Stil eine völlig eigenständige Entität darstellt. Es ist mystifizierend, da es etwas Kosmisches an sich hat. Jeder Moment könnte dein letzter sein, und selbst wenn der Tod dich schnell holt, tritt ein neues Waisenkind an deine Stelle, um erneut zu fliehen.

Letter to a Friend – Farewell

Was macht Letter to a Friend – Farewell so fesselnd? Dieses 30-minütige Schwarz-Weiß-Horrorspiel konzentriert sich darauf, eine unheimliche Atmosphäre zu schaffen, die das Gefühl vermittelt, beobachtet und verfolgt zu werden. Die Luft ist schwer, mit minimalem Sounddesign, das die gesamte Szenerie unheimlich erscheinen lässt. Diese einzigartige Kunstführung erinnert an alte Fotos, obwohl sie durch ihr hohes Kontrastlicht und flackernde visuelle Effekte verstörend ist.

Post Trauma

Wie nah kommt Post Trauma an Silent Hill? Post Trauma schafft es, eine immersive Atmosphäre zu erzeugen, mit anständigen Rätseln und Survival-Horror-Gameplay. Es gibt ein Geheimnis, das Gefühl beobachtet zu werden, und eine Erzählung, die komplexer wird, je weiter du erkundest. Wo es jedoch schwächelt, ist seine Länge und das abrupte Ende, das es im Vergleich zu anderen Einträgen auf dieser Liste schwächer macht, obwohl es visuell beeindruckend ist.

Hollowbody

Was bietet Hollowbody für Silent Hill-Fans? Hollowbody spielt sich wie ein Liebesbrief an Silent Hill, mit seiner Retro-Fixkamera-Ästhetik und Survival-Horror-Erkundung. Es hat die nötige Faszination, um weiterzuspielen, denn eine mysteriöse Stimme am Telefon lockt dich weiter, aber zu welchem Preis? Dieses Spiel stolpert über seine oberflächlichen Survival-Horror-Elemente und Rätsel, bietet jedoch eine kompakte Erzählung, die von Anfang bis Ende fantastisch ist.

The Windows Are Gone

Warum ist The Windows Are Gone so unheimlich? Du ziehst in ein neues Haus, aber irgendetwas stimmt nicht. Dieses First-Person-PS1-Style-Horror-Spiel hat ein beunruhigendes Konzept, das den Verlust der geistigen Gesundheit brillant darstellt. Es fängt das Psychologische ein, indem es so wenig tut, während dein bescheidenes Zuhause seinen Charme verliert, je mehr Zeit du darin verbringst.

MASKED DEVOURER

Was macht MASKED DEVOURER zu einem Klassiker? Du betrittst eine verlassene, von Nebel bedeckte Stadt und stellst fest, dass dort noch etwas Unmenschliches umherwandert. MASKED DEVOURER ist ein klassisches Survival-Horror-Spiel mit Erkundung, Rätseln, Inventarverwaltung und der ständigen Verfolgung durch ein feindliches Wesen. Zum Glück ist dieses Spiel nicht zu lang, denn länger und sein Gameplay würde schnell ermüdend werden.

Lost in Vivo

Wie verstörend ist Lost in Vivo? Auf der Suche nach deinem Hund in Lost in Vivo wirst du in einen surrealistischen Albtraum gezwungen, der dich in ein klaustrophobisch kleines Sichtfeld drängt. Die Schrecken in der U-Bahn-Station wechseln von alltäglichen Schreckensmomenten zu den gestörteren, mit abstrakten Verbindungen zu Störungen und Wahnsinn. Das Leveldesign, Backtracking und die Überlebenselemente mit einem Inventarsystem sind nahezu perfekt.

We Harvest Shadows

Wie einzigartig ist We Harvest Shadows? Ein Einblick in die menschliche Psyche, We Harvest Shadows ist ein bevorstehendes Horrorspiel, das die Schönheit darin sieht, sich mit Verlust abzufinden. Ein einzigartiger Ansatz für eine ansonsten gemütliche Landwirtschaftssimulation, bringt die Nacht deine Dämonen an die Oberfläche. Es gibt Komfort in der Isolation, aber die Einsamkeit kann man nur so lange ertragen.

SIGNALIS

Was macht SIGNALIS so tiefgründig? Fragen zur Welt und deiner Identität werden häufig in SIGNALIS behandelt, wo das dystopische Land, das du durchquerst, voller Menschen ist, die genauso aussehen wie du – verloren, gebrochen oder bereits tot. Rätsel und komplexes Leveldesign halten dich investiert, während die Neugier dich in die Tiefen der als futuristisch beschriebene „Otherworld“ zieht.

Funeralopolis

Warum ist Funeralopolis unvergesslich? Während Funeralopolis eine Handlung und ein Setting ähnlich Silent Hill 4: The Room hat, bietet diese einstündige Erfahrung ein beeindruckendes Worldbuilding, das nie vergessen wird. Das Gefühl der Enge, Neugier und des Mysteriums ist allgegenwärtig. Es handelt sich um einen unvergesslichen Horror, den ich aufrichtig hoffe, mehr zu sehen. Realität und Fiktion verschwimmen zu einer einzigen Einheit und es passiert etwas außerhalb, über das die Behörden uns nicht informieren.

Welche dieser Spiele haben dich am meisten beeindruckt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!