Zelda: Tears of the Kingdom – Offizielles Lösungsbuch für Nostalgiker

In zwei Tagen erscheint mit Zelda: Tears of the Kingdom endlich die Fortsetzung des erfolgreichen Breath of the Wild und hält erneut eine riesige Spielwelt bereit. Um sich da zurechtzufinden und nicht den Überblick zu verlieren, empfiehlt sich ein handfester Guide, der – ganz nostalgisch – als Lösungsbuch erscheinen wird.

Heutzutage gibt es zu scheinbar jedem Problem einen Guide. Kommt man einmal nicht weiter, wird schnell das Internet herangezogen. Doch es gibt sie noch: Gamer*innen, die lieber ein Buch in die Hand nehmen, um darin nach Lösungen zu stöbern und dabei vollends mit der Spielwelt verschmelzen.

Was bietet euch das Lösungsbuch?

Für jene Personen bietet das offizielle Lösungsbuch zu „Zelda: Tears of the Kingdom“ den umfassenden Leitfaden. Auf 496 Seiten werden unter anderem alle Rätsel und Geheimnisse aufgeklärt. Dabei beinhaltet der Schmöker einen „riesigen Atlas von Hyrule“, der sich in Form von detailreichen Karten über 100 Seiten erstreckt.

Außerdem verrät euch das Kompendium, wie ihr effektiv gegen alle Gegner vorgeht, wobei die neue Synthese-Fähigkeit von großem Nutzen sein wird. Gleichwohl ist es freilich euch selbst überlassen, ob ihr den vorgeschlagenen Weg einschlagt, oder euch lediglich von der „Expertise“ des Herausgebers inspirieren lasst.

Apropos: Wie bereits in früheren Projekten hat Nintendo auch diesmal wieder mit Piggyback zusammengearbeitet. So ist zum Beispiel auch schon für „Zelda: Breath of the Wild“ ein schmuckes Kompendium entstanden, dass neben der Inhalte des Hauptspiels auch die beiden Erweiterungen „Die legendären Prüfungen“ und „Die Ballade der Recken“ enthält.

Was kostet der Guide zu Tears of the Kingdom?

Das gute Stück ist bereits vorbestellbar und soll am 16. Juni 2023 erscheinen. Das gibt euch genügend Zeit, um im Vorhinein allein auf Erkundungstour durch Hyrule zu gehen. Für einen Preis von 34,99 Euro gibt es das gute Stück als Hardcover in der Collectors Edition.

Für Sparfüchse lohnt sich ein Blick auf das Softcover. Das ist zwar etwas weniger eindrucksvoll, bietet euch zu einem Preis von 24,99 Euro aber den gleichen Nutzen, wie die Schmuckausgabe. Selbstverständlich werden wir euch auch auf PlayCentral wieder nützliche Tipps und Guides an die Hand geben.