Xbox Series X vs. Xbox One X: Welche Konsole verfügt über mehr Speicher?

Einige Publikationen haben die Xbox Series X für Testzwecke von Microsoft bereits zugeschickt bekommen, weshalb uns derzeit zahlreiche neue Infos und vor allem interessante Zahlen zu der kommenden Next-Gen-Konsole erreichen. Neben der Performance und Abwärtskompatibilität dürften Spieler vor allem an der Festplattengröße interessiert sein. Schließlich gibt es kaum etwas Nervigeres als ein neues Spiel nicht installieren zu können, da die Festplatte voll ist.

Xbox Series X: So viel Platz bleibt euch auf der SSD für Spiele

Wie groß ist die Xbox Series X?

In der Xbox Series X ist eine 1 TB große SSD verbaut. Unterm Strich bleiben uns laut IGN aber gerade einmal 802 Gigabyte der internen SSD übrig, um darauf Spiele zu installieren. Schließlich stehen für Spieler nicht 1 TB, sondern gerade einmal rund 931 Gigabyte zur Verfügung. Weshalb das so ist, haben wir euch in diesem Artikel genauer erklärt.

Von den 931 GB fallen noch einmal 129 GB des Speichers für das Betriebssystem und Systemdateien weg, weshalb wir letztendlich also auf einen Nettowert von 802 GB kommen, die zur freien Verfügung stehen.

Wie viel GB hat die Xbox One X?

Dass von 1 TB letztendlich nur noch etwa 800 GB für Spiele zur Verfügung stehen, hört sich im ersten Moment zwar recht viel an, ist aber im Blick auf andere Konsolen nicht überraschend. Tatsächlich ist dieser Wert im direkten Vergleich zur Xbox One X sogar eine Verbesserung.

Die Xbox One X kommt ebenfalls mit 1 TB Speicher daher. Davon sind laut System anfangs 780 GB frei. Somit stehen im direkten Vergleich der beiden Konsolen bei der Xbox Series X rund 20 GB mehr zur Verfügung.

Zwar ist das nicht die Welt und die meisten Spieler werden auf kurz oder lang dennoch in eine Extension Card investieren, dennoch hat Microsoft den Speicherbedarf für das Betriebssystem und Systemdateien bei der Xbox Series X weiter nach unten geschraubt.

