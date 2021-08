Xbox Series X/S-Controller Aqua Shift mit gummierten Griffen vorgestellt

Microsoft stellt regelmäßig neue Controller für die Xbox Series X/S vor, die aber gleichzeitig auch mit der Xbox One (und via Bluetooth mit dem PC) kompatibel sind. Dieses Mal handelt es sich dabei jedoch nicht nur um ein besonders auffälliges Design. Spieler*innen dürfen sich zudem über gummierte Seitengriffe freuen, um auch in stressigen Situationen nicht den Halt zu verlieren.

Der neue Xbox Series X/S-Controller hört auf den Namen Aqua Shift Shift Special Edition und kommt in einem blau schimmernden Design daher. Besonders cool: wenn ihr den Controller in euren Händen hin und her bewegt, schimmert dieser in einem anderen Blauton und erinnert unwillkürlich an die Polarlichter in Skandinavien.

© Microsoft

Xbox Series X/S-Controller Aqua Shift kaufen

Wann kann ich den Aqua Shift bestellen? Der neue Controller kann ab sofort in den verschiedenen Onlineshops wie MediaMarkt oder Amazon zu einem Preis von 64,99 Euro bestellt werden.

Xbox-Controlelr: Diese Designs gibt es außerdem noch

Neben der weißen und schwarzen Variante, könnte ihr den Xbox Series X/S-Controller außerdem in Blau, Electric Volt sowie Daystrike Camo kaufen.