Am 10. November 2020 erscheint nach langem Warten endlich Microsofts Next-Gen-Konsole: Die Xbox Series X. Dazu gehören natürlich auch die neuen Xbox Wireless Controller, die das Glück perfekt machen und ebenso wie die Xbox Series X und Series S ab sofort vorbestellbar sind.

Neben dem klassischen schwarzen Exemplar und der weißen Ausführung, die mit der Xbox Series S vorgestellt wurde, wird nun noch eine dritte Farbe das Set komplettieren: Shock Blue. Ebenso zur Preorder bereit steht das Play and Charge Kit für eure wiederaufladbaren Akkus.

Xbox Series X-Controller vorbestellen

Insgesamt könnt ihr euch den überarbeiteten Controller der neuen Konsole in drei verschiedenen Farben vorbestellen und dabei gibt es noch weitere gute Nachrichten: Microsoft hat die Kosten für das Gamepad nicht angehoben, sondern belässt den Preis bei einer Summe von 59,99 Euro.

Schwarze Version

Das wäre das klassische schwarze Carbon Black-Exemplar. © Microsoft Xbox

Weiße Version

Mit der Xbox Series S findet die weiße Ausführung in die Auswahl. © Microsoft Xbox

Blaue Version

Eine blaue Variante des ergonomischeren Gamepads gibt es ebenfalls. © Microsoft Xbox

Preorder Play and Charge Kit für Xbox Series X

Um die Spieler entscheiden zu lassen, ob und wann sie die Akkus ihres Controller austauschen möchten, stellt Microsoft eine Lösung für wiederaufladbare Batterien zur Verfügung, mit dem Play and Charge Kit. Das Set enthält ein Akku-Set und ein passendes USB-C-Kabel. In weniger als 4 Stunden sollten die Akkus wieder voll geladen sein oder ihr lasst ihn damit einfach bequem beim Spielen laden.

USB-C Kabel und Akku-Pack erhaltet ihr mit diesem Set. © Microsoft Xbox

Wann bekomme ich das Zubehör geliefert? Sowohl Controller als auch das Play and Charge Kit werden gemeinsam mit den beiden Xbox Series X-Konsolen am 10. November 2020 veröffentlicht und an Vorbesteller entsprechend ausgeliefert. Es lohnt sich also schnell zu sein, um pünktlich mit Release in die neue Generation zocken zu können.