Xbox Series X/S: Benutzererfahrung in neuem Video vorgestellt

Am 10. November 2020 veröffentlicht Microsoft die Xbox Series X und Xbox Series S. Um potentiellen Käufern die Kaufentscheidung etwas einfacher zu gestalten und zudem über die Vorzüge der neuen Microsoft-Konsole zu informieren, hat Microsoft nun in einem Video einen detaillierten Einblick dazu gegeben, was euch am 10. November genau erwarten wird.

In dem Video werden euch die verschiedenes Features wie Smart Delivery, Quick Resume und Dynamic Latency Input (DLI) erklärt und ihr erhaltet zudem einen Einblick in das neue Dashboard der kommenden Xbox-Konsolen.

Alles Infos zur Xbox Series X/S

Wenn ihr derzeit noch nicht genau wisst, ob ihr euch eine Xbox Series X oder Xbox Series S kaufen sollt, dann empfehlen wir euch unseren Artikel, der über die Unterschiede zwischen beiden Konsolen aufklärt.

Alle Infos zu dem neuen Controller für die Xbox Series X/S haben wir euch hier zusammengefasst. Das neue Play and Charge Kit für die Series X/S könnt ihr übrigens ab sofort hier vorbestellen. Alle Infos zu der Series X könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen.

Übrigens gibt es tatsächlich einen echten Kühlschrank im Design der Xbox Series X:

Xbox Series X-Kühlschrank wird zur Realität und Snoop Dog hat ihn auch