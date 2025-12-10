Xbox enthüllt Pip-Boy-Controller für Fallout-Fans – jetzt vorbestellen!

Microsoft bringt frischen Wind in das Xbox-Zubehörsortiment – und Fallout-Fans dürfen sich besonders freuen. Passend zum Start der zweiten Staffel der Fallout-Serie auf Amazon Prime Video hat Xbox zwei neue Controller-Designs vorgestellt, die vom legendären Pip-Boy inspiriert sind.

Die neuen Modelle sind über das Xbox Design Lab erhältlich, das seit August 2025 erneut aktiv ist. Mit einer Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten bietet das Tool eine Plattform für alle, die ihre Controller individuell gestalten möchten – und nun auch mit Fallout-Flair.

Designs mit unverkennbarem Pip-Boy-Look

Was macht die neuen Controller so besonders? Beide neuen Designs – eines für den Standard-Xbox-Controller und eines für den Elite Wireless Controller Series 2 – setzen auf ein dunkles Grün als Grundfarbe. Die typischen Schriftzüge, Icons und Bedienelemente erstrahlen in phosphorähnlichem Neongrün, ganz im Stil des Pip-Boy-Interfaces aus den Fallout-Spielen.

Über dem zentralen Bereich der Controller zieht sich die Silhouette von Vault Boy, dem ikonischen Maskottchen der Fallout-Reihe. Die Beschriftung der Eingaben orientiert sich direkt am Bethesda-Layout: So ist etwa die linke Schultertaste mit „V.A.T.S.“ beschriftet, während die rechte den Hinweis „bash“ trägt.

Alle Preise und Rabatte im Überblick

Wie teuer sind die neuen Fallout-Controller? Die Pip-Boy-Designs kosten jeweils 14,99 Euro zusätzlich im Xbox Design Lab. Doch aktuell gibt es eine Rabattaktion: Der Standard-Xbox-Controller ist bis zum 1. Januar 2026 um 20 Prozent reduziert, der Elite Series 2 um 12 Prozent.

Controller Regulärer Preis Aktionspreis Fallout-Design Gesamtpreis Xbox Wireless Controller 79,99 € 63,99 € 14,99 € 78,98 € Elite Wireless Controller Series 2 169,99 € 149,59 € 14,99 € 164,58 €

Optional kannst du weitere Anpassungen wie gummierte Griffe oder farbige D-Pads hinzufügen. Diese erhöhen den Gesamtpreis je nach Auswahl deutlich.

Bereits veröffentlichte Fallout-Controller

Welche Fallout-Controller gab es bereits? Die neuen Pip-Boy-Designs sind nicht die ersten offiziellen Fallout-Gamepads von Microsoft. Bereits im März 2024 wurden zwei andere Varianten veröffentlicht, die sich an der Vault-Tec-Ästhetik orientieren – mit Blau, Weiß, Schwarz und Gold als dominierende Farben. Auch diese sind weiterhin im Xbox Design Lab verfügbar.

PDP Fallout 4 Vault Boy Wired Controller – veröffentlicht im November 2015, UVP: 59,99 €, nicht mehr erhältlich

– veröffentlicht im November 2015, UVP: 59,99 €, nicht mehr erhältlich PowerA Enhanced Wired Controller – Fallout: Nuka-Cola – veröffentlicht im Dezember 2021, UVP: 38,00 €, nicht mehr erhältlich

– veröffentlicht im Dezember 2021, UVP: 38,00 €, nicht mehr erhältlich Xbox Design Lab Fallout Vault-Tec Shell – Standard – veröffentlicht im März 2024, ab 78,98 €, weiterhin verfügbar

– veröffentlicht im März 2024, ab 78,98 €, weiterhin verfügbar Xbox Design Lab Fallout Vault-Tec Shell – Elite Series 2 – veröffentlicht im März 2024, ab 164,58 €, weiterhin verfügbar

Marketing rund um die Fallout-Serie

Wie hängen Controller und Serie zusammen? Die Veröffentlichung der neuen Controller folgt dem bewährten Marketingmuster von Microsoft und Bethesda. Wie schon bei den Vault-Tec-Designs im Frühjahr 2024, erscheinen die neuen Pip-Boy-Modelle kurz vor dem Serienstart – diesmal passend zur zweiten Staffel.

Während Staffel 1 der Fallout-Serie auf Amazon Prime Video noch komplett zum Start verfügbar war, wird Staffel 2 im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Die erste Folge erscheint am 17. Dezember 2025, das Staffelfinale folgt am 4. Februar 2026.

Ein Controller für Fans – und Sammler

Lohnt sich der Kauf? Wenn du ein Fan der Fallout-Reihe bist oder einfach ein einzigartiges Controller-Design suchst, bieten die neuen Modelle mehr als nur nostalgischen Reiz. Die Kombination aus funktionalem Input-Design und ikonischer Optik macht sie zu einem gelungenen Sammlerstück – besonders in Verbindung mit dem temporären Rabatt.

Weitere thematische Accessoires rund um Fallout könnten in den kommenden Wochen folgen, insbesondere mit Blick auf den Serienstart und das Weihnachtsgeschäft.

Was hältst du von den neuen Pip-Boy-Controllern? Wirst du dir einen zulegen – oder besitzt du vielleicht schon ein anderes Fallout-Modell? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!