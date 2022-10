Der Xbox-Chef Phil Spencer könnte schon das neue Streaming-Gerät für Xbox Cloud Gaming gezeigt haben. Bisher ist das mysteriöse Teil nur klein und im Hintergrund zu sehen, aber es könnte sich dabei um das bisher Keystone genannte Streaming-Gerät für Fernseher handeln.

Xbox-Chef Phil Spencer teast womöglich neue Streaming-Peripherie an

Darum geht’s: Seit dem 15. September 2020 können Abonnent*innen des Xbox Game Pass Ultimate mit Xbox Cloud Gaming (ehemals XCloud) auch Spiele aus der Cloud streamen. Dafür benötigen sie dann keine leistungsfähige Hardware mehr, sondern nur noch Internet und einen Bildschirm.

Bisher funktioniert das Ganze vor allem auf Smartphones, Tablets, den Xbox-Konsolen und bei einigen wenigen, ganz neuen Smart TVs auch über eine eigene App. Aber eine Art Streaming-Stick oder ein kleines Gerät dürfte für viele Menschen mit älteren Fernsehern und ohne Konsole sehr attraktiv sein.

Genau daran arbeitet Microsoft nun schon eine ganze Weile. Das Projekt nennt sich bisher „Keystone“ und könnte ähnlich wie ein Fire Stick einfach an den Fernseher angeschlossen werden. Dann bräuchten wir zumindest für das Xbox Cloud Gaming keine Konsolen mehr und könnten für höchstwahrscheinlich sehr viel weniger Geld zocken.

Sieht es so aus? Eventuell hat Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer jetzt schon das Gerät enthüllt – oder zumindest einen Prototypen. Jedenfalls steht da oben auf seinem Regal in diesem Foto hier etwas, das direkt sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:

Eigentlich geht es hier um die Feier des 25-jährigen Jubiläums von Fallout. Aber das kleine, weiße Gerät da oben wirkt einfach zu spannend: Es erinnert vom Look her stark an Xbox One oder Xbox Series S und fällt offenbar kleiner als ein Xbox-Controller aus.

Es könnte sich dabei um den Keystone-Streaming-Stick handeln. Muss es aber nicht. Fest steht das natürlich nicht, bis es eine offizielle Ankündigung gibt.

Es wäre aber nicht das erste Mal, das Phil Spencer heimlich ein Gerät im Hintergrund zeigt, das noch gar nicht enthüllt ist: Auch die Xbox Series S war schon viele Wochen vor der Ankündigung in Phil Spencers Bücherregal versteckt.

Ist es ein alter Prototyp? Unter dem ursprünglichen Bild finden sich nicht nur sehr viele Spekulationen, sondern bemerkenswerterweise auch ein Beitrag des offiziellen Xbox-Accounts. Der schreibt humorvoll, man habe doch schon darüber geredet, alte Prototypen ins Regal zu stellen.

Now what did we say about putting old prototypes on your shelf boss — Xbox (@Xbox) October 10, 2022

Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, es handelt sich dabei um das Streaming-Gerät von Microsoft? Oder womöglich nur um einen alten Prototypen? Schreibt es uns in die Kommentare.