Call of Duty: Microsoft und Nintendo unterzeichnen Deal

Schon Ende letzten Jahres kündigte, Xbox-Chef Phil Spencer an, dass eine Abmachung mit Nintendo getroffen wurde, um die Spiele der Call of Duty-Reihe in Zukunft wieder auf die Plattformen des japanischen Spielunternehmens zu bringen. Der Deal war damals noch nicht fix – jetzt gibt es neue Informationen dazu.

Microsoft und Nintendo unterschreiben Vertrag

„Call of Duty“ kehrt endlich wieder zu Nintendo zurück! Die Ankündigung dazu veröffentlichte gestern Microsoft-Präsident Brad Smith via Twitter an. Das Xbox-Unternehmen hat nun endgültig einen bindenden Vertrag mit Nintendo unterzeichnet. Der Deal gilt über 10 Jahre und soll zukünftige Spiele der „Call of Duty“-Reihe zeitgleich zum Xbox-Launch auf Nintendo-Konsolen bringen.

Spieler*innen von „Call of Duty“ sollen demnach in Zukunft auf Xbox, PlayStation und Nintendo gemeinsam zocken können. Wann der Deal in Kraft treten wird, ist allerdings momentan noch unklar. Denn Nintendo selbst hat noch keine Konsole benannt, die von diesem Vertrag profitieren könnte.

Wann kommt Call of Duty zu Nintendo Switch?

Es wird davon ausgegangen, dass der Deal erst für einen Switch-Nachfolger in Kraft treten wird. Denn die Leistung der aktuellen Switch-Konsole dürfte für zukünftige „Call of Duty“-Titel nicht ausreichend sein. Wann die Switch 2 auf den Markt kommen wird, darüber schweigt Nintendo aber immer noch.

Gleichzeitig hängt der Startschuss für den Deal zwischen Microsoft und Nintendo davon ab, ob Microsoft auch wirklich Activision Blizzard übernimmt. Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird weiterhin durch die Europäische Kommission nicht genehmigt.

Passenderweise musste das Xbox-Unternehmen gestern vor der Kommission aussagen und könnte die Ankündigung des Vertrages mit Nintendo dazu genutzt haben, um die Übernahme zu rechtfertigen.

Erwarten uns weitere Xbox-Titel auf Nintendo?

Brad Smiths gestriger Tweet warf bei vielen Nintendo-Fans die Frage auf, ob mehr als nur „Call of Duty“-Spiele auf Nintendo-Konsolen zu erwarten sind. Denn der Microsoft-Präsident verkündete den Deal mit der Erwähnung, dass es sich um einen Vertrag handelt, „der Xbox-Spiele für Nintendo-Spieler zugänglich macht“.

Diese Aussage musste Smith kurz darauf klarstellen und gab an, dass die Nintendo-Vereinbarung sich nur auf „Call of Duty“ konzentriert.

