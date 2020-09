Wie groß ist Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung? Speichergröße bekannt

Noch bevor wir erfahren, wie die Geschichte mit Link und Zelda in The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 weitergeht, dürfen wir im kürzlich angekündigten Prequel einen Blick in die Vergangenheit riskieren.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist ein vollwertiges Prequel, es kommt also mit einer eigenen und vollwertigen Zelda-Geschichte daher. Diese wiederum gepaart mit dem Warriors-Gameplay sorgt ab dem 20. November 2020 für ein wenig Abwechslung auf eurer Nintendo Switch.

Wie viel Speicherplatz benötigt Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung?

Nachdem es aktuell recht viele Switch-Releases gegeben hat und in naher Zukunft noch geben wird, fragen sich nun einige Interessenten, wie viel Speicherplatz man auf dem System freiräumen müssen, um das neue Zelda-Spiel installieren zu können.

Wie Nintendo angibt, ist es nicht wenig Speicherplatz, den ihr benötigt. Ihr müsst über rund 16 Gigabyte freien Speicherplatz verfügen. Dann könnt ihr die digitale Version auf eurem System installieren.

Alternativ könnt ihr natürlich auch zur physischen Version greifen, die nicht vollständig auf dem System installiert wird. Wie viele Daten kopiert werden und wie viel Speicher benötigt wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

