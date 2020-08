Das 3. Quartal des Jahres 2020 neigt sich dem Ende zu und es zeichnet sich ab, dass das Jahr in vielerlei Hinsicht nicht so gelaufen ist, wie es sich der eine oder andere vielleicht vorgestellt hat.

Mit der Corona-Pandemie hat wohl niemand außer Bill Gates gerechnet. Zahlreiche Events wurden abgesagt oder verschoben, Filmproduktionen und Fernsehveranstaltungen kamen zum Erliegen und diverse Unternehmen mussten Konkurs anmelden, da ihnen die Kunden ausblieben. Alles in allem ein recht merkwürdiges Jahr. Zumindest bis jetzt.

Ausgaben für Videospiele auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren

Doch auf dem Videospielmarkt ist zeichnet sich zum Großteil ein recht stabiles Bild ab. Zwar wurden einige Titel verschoben und in unzähligen Entwicklerstudios sind die Entwickler und Produzenten ins Homeoffice gewechselt, doch die Verkaufszahlen sehen auf globaler Ebene recht gut aus. Kein Wunder, immerhin ist Gaming eine gern gesehene Unterhaltungsmethode, wenn man aus Gründen zu Hause bleiben muss.

Im Laufe des Jahres sind trotz allem unzählige Spiele veröffentlicht worden. Die einen sind schlechter, die anderen besser. Aber was meint ihr zum Spielejahr 2020 bisher?

Sind die ersten drei Quartale so gelaufen, wie ihr euch das Spielejahr vorgestellt habt? Wir haben diesbezüglich mal eine kleine Umfrage erstellt, in der wir nach eurem liebsten Spiel aus 2020 bis zum 3. Quartal fragen. The Last of Us 2, Call of Duty: Modern Warfare oder doch vielleicht Animal Crossing: New Horizons? Verratet es uns bitte, damit wir die Umfrage zeitnahe auswerten können!

Welches Spiel ist dein Lieblingsspiel in 2020 bis jetzt? DOOM Eternal Nioh 2 Captain Tsubasa: Rise of New Champions Dreams Animal Crossing: New Horizons Half-Life: Alyx Resident Evil 3 Final Fantasy 7 Remake Trials of Mana Gears Tactics Legends of Runeterra Valorant Ghost of Tsushima The Last of Us Part 2 Minecraft Dungeons Paper Mario: The Origami King Wasteland 3 Microsoft Flight Simulator Total War Saga: Troy Risk of Rain 2 Dragon Ball Z: Kakarot WarCraft 3: Reforged Two Point Hospital One Punch Man: A Hero Nobody Knows One Piece: Pirate Warriors 4 Persona 5: Royale Predator Hunting Grounds Command & Conquer Remastered Marvel's Iron Man VR Fast and Furious: Crossroads Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition Fall Guys



Falls ein wichtiges Top-Game deiner Meinung nach nicht dabei ist, sag uns einfach in den Kommentaren Bescheid, dann fügen wir es noch hinzu. Selbstverständlich sind hier nicht alle Games-Releases aufgeführt, da das den Rahmen der Umfrage sprengen würde. Deshalb haben wir eine kleine Vorauswahl getroffen.