Das Marktforschungsunternehmen für Videospiele, NPD Group, veröffentlicht jeden Monat Statistiken über Verkaufszahlen, die häufig zu interessanten Erkenntnissen führen. So hat das Unternehmen in einer Analyse für Juni 2020 zum Beispiel festgestellt, dass die Konsolenverkäufe zum ersten Mal seit Beginn der Coronavirus-Pandemie erheblich zurückgegangen sind. Allerdings haben die Ausgaben für Videospiele, Hardware, Software und Zubehör ihren Höchststand seit über 10 Jahren erreicht.

Menschen zocken während der Pandemie mehr Videospiele

Laut dem Analyst Mat Piscatella wurden im Juni 2020 in den USA über 1,2 Milliarden US-Dollar für die aufgezählten Artikel ausgegeben. Zum Vergleich: Im Juni 2019 waren es hingegen weniger als 1 Milliarde US–Dollar. Lediglich im Juni 2009 waren es sogar 1,3 Milliarden Dollar. Zu den meistverkauften Spiele im Juni 2020 zählen The Last of Us 2, Call of Duty: Modern Warfare und Animal Crossing: New Horizons.

Bei „The Last of Us 2“ handelt es sich laut Picatella um den zweitgrößten Start für ein von Sony veröffentlichtes Spiel seit Marvel’s Spider-Man im Jahr 2018, das direkt zum drittbesten Spiel des Jahres wurde.

Der Grund für den deutlichen Anstieg der Ausgaben für Videospiele hängt direkt mit der COVID-19-Pandemie zusammen. Schließlich hatten in den vergangenen Wochen viele Menschen aufgrund von Kurzarbeit und Home Office deutlich mehr Freizeit zur Verfügung, um Videospiele zu zocken oder Geld für entsprechendes Zubehör auszugeben. Interessant zu beobachten sein wird außerdem, wie sich die kommenden Monate entwickeln werden. Aufgrund der weltweiten Lockerungen und dem nahenden Release der beiden Netx-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X dürften die Ausgaben in den nächsten Monaten womöglich sogar noch weiter steigen.