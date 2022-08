Der Laptop ist längst nicht mehr das kleine Häufchen Technik, mit dem lediglich Büroangestellte die viel auf Reisen sind etwas anfangen können. Nein, diese Klapprechner haben mittlerweile Einzug in die meisten Haushalte gehalten, wo sie allerlei unterschiedliche Funktionen erfüllen, sei es zum Schreiben, zum Spielen, für die Bildbearbeitung oder zum Lernen.

Es gibt sie in zahlreichen Größen und, genau wie beim PC, mit den unterschiedlichsten Komponenten. Das Angebot ist riesig, weswegen die Wahl durchaus schon mal zur Qual werden kann. Um euch dieses Kopfzerbrechen zu ersparen, haben stattdessen wir uns die Frage gestellt, worauf man beim Kauf eines Laptops in 2022 achten muss.

In diesem Artikel wollen wir euch verraten, was für verschiedene Arten von Laptops es gibt, für welche Arbeiten man sie verwenden kann und sollte und was sie unter der Haube haben müssen. Ist der Prozessor wichtiger oder ist es der RAM und wie viel Arbeitsspeicher sollte das Gerät überhaupt besitzen? Und worauf muss man sonst noch achten?

Was muss ein Laptop in 2022 haben?

Bevor ihr euch auf die Suche nach dem perfekten Gerät für eure Ansprüche macht, müsst ihr natürlich erst einmal genau wissen, wie diese Ansprüche überhaupt aussehen. Denn die Frage, was ihr mit dem Laptop anstellen wollt, ist der erste Weg zur Antwort, was dieses Wunderwerk der Technik liefern können muss.

Gaming-Laptops

Ihr seid viel auf Reisen, wollt aber dennoch Videospiele genießen und das auch noch ruckelfrei und in bester Grafik? Dann braucht ihr einen waschechten Gaming-Laptop. Diese Geräte sind in der Regel etwas schwerer als ihre superdünnen und ebenso leichten Kollegen, dafür haben sie aber auch ordentlich Leistung unter der Haube.

Ein Gaming-Laptop sollte erst einmal eine Bildschirmgröße von mindestens 16 Zoll haben, besser wären aber 17 bis sogar 19 Zoll, da ihr von den schönen und detailreichen Grafiken eures Spiels ja auch was sehen wollt. Daher ist es genauso wichtig, dass das Gerät eurer Wahl eine ordentliche Grafikkarte verwendet, die selbst anspruchsvolle Titel stemmen kann.

Der Prozessor sollte ebenfalls leistungsstark sein, da die CPU bei anspruchsvollen Videospielen effizienter arbeiten muss als bei Arbeitsmaschinen, so werden Spiele ohne Verzögerung dargestellt. Der Arbeitsspeicher muss in 2022 mindestens 16 GB umfassen, solltet ihr das nötige Kleingeld haben, geht aber lieber auf 32 GB.

Ein guter Gaming-Laptop ist beispielsweise der HP Victus 16-E0358NG. Dieses Gerät verfügt über ein akzeptabel großes 16-Zoll-Display und arbeitet mit 16 GB RAM. Dank der 512 GB großen SSD-Festplatte werden Inhalte super schnell geladen und sowohl der Prozessor als auch die verbaute Grafikkarte können äußerst leistungshungrige Titel stemmen.

©Lenovo Group Limited.

Büro-Laptops

Wer ein Notebook für Vorlesungen oder für das Büro sucht, hat meist ganz andere Ansprüche daran als durchschnittliche Gamer. Ein Laptop fürs Büro ist bestenfalls dünn, handlich und sehr leicht, damit man ihn überallhin mitnehmen kann. Genau wie beim Gaming-Laptop ist ein guter Akku relevant, da ihr schließlich nicht wollt, dass euch mitten im Meeting der Saft ausgeht.

Die entsprechenden Geräte sollten über ein mattes Display ohne Spiegeleffekt verfügen, damit ihr Schriften einfacher erkennen könnt, außerdem sollte die Tastatur leichtgängig sein. Wer nur lesen, schreiben und im Netz surfen möchte, braucht keine anspruchsvolle Technik, doch wer der Bild- oder sogar der Videobearbeitung nachgeht, braucht ordentlich RAM und einen guten Prozessor.

Solltet ihr euch nicht ganz sicher sein, ob ihr den Laptop wirklich nur zum Arbeiten benötigt oder ob ihr nicht vielleicht doch mal wenigstens das eine oder auch andere Spiel zocken möchtet, schaut euch doch mal den HP Pavilion GAM 15-EC2345NG an, mit 8 GB RAM, 512 GB SSD und einer GeForce GTX 1650.

Wie viel GB RAM sollte ein Laptop haben?

Wenn es um den Arbeitsspeicher geht, müsst ihr euch ebenfalls fragen, wofür ihr euren Laptop eigentlich verwenden wollt. Für die gelegentliche Nutzung und das Surfen im Internet reichen auch in 2022 8 GB RAM vollkommen aus. Damit könnt ihr die meisten Anwendungen problemlos ausführen, sofern ihr nicht mehrere hungrige Programme auf einmal verwenden wollt.

Mit 8 GB bewegt ihr euch jedoch im heutzutage untersten Bereich, ihr deckt also quasi das absolute Minimum ab. Was für einfache Arbeiten natürlich reicht, doch wer mit seinem Notebook umfangreiche Programme wie moderne Videospiele laufen lassen möchte, sollte in 2022 mindestens 16 GB Arbeitsspeicher haben.

Damit könnt ihr eigentlich alle aktuellen Games spielen, sofern Prozessor und Grafikkarte ebenfalls gut sind. Wer aber bereits einen Blick in die Zukunft hat und auch in ein bis zwei Jahren noch auf alle großen Titel vorbereitet sein möchte, setzt stattdessen auf 32 GB RAM, eine leistungsstarke CPU und eine dedizierte Grafikeinheit solltet ihr ebenfalls in Betracht ziehen.

Das Problem mit dem zu geringen Arbeitsspeicher habt ihr für lange, lange Zeit nicht mehr, wenn ihr euch beispielsweise für den Dell Alienware X14 R1 entscheidet, ein Monster mit 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX 3060 und einem leistungsstarken Intel Core i7 Prozessor. Das lediglich 14 Zoll große Display ist jedoch ein kleiner Abzug in der B-Note.

Was ist wichtiger Prozessor oder RAM?

Wenn ihr bei eurer Anschaffung doch ein wenig mehr auf den Preis achten müsst und euch nicht sicher seid, ob ihr beim Prozessor oder beim Arbeitsspeicher sparen sollt, behaltet stets in Erinnerung, dass sich der RAM nachrüsten lässt, bei einem Prozessor ist dies hingegen oft deutlich schwieriger und erfordert viel mehr Wissen über Hardware.

Der Prozessor ist quasi das Herzstück des Notebooks und vergleichbar mit dem Motor eines Autos, was ihn zur wichtigsten Komponente in eurem Rechner macht. Stellt also immer erst sicher, dass der Prozessor euren Anforderungen gerecht wird, über den Arbeitsspeicher könnt ihr euch auch später noch Gedanken machen.

Solltet ihr das ähnlich sehen, ist vielleicht der HP Victus 16-E0352NG etwas für euch. Dieses Gerät verfügt zwar nur über 8 GB RAM, hat aber eine schön schnelle 512 GB große SSD verbaut, eine mehr als ausreichende Radeon RX 5500M und einen AMD Ryzen 5 Prozessor. Das 16-Zoll große Display eignet sich gut für Videospiele und Videostreaming.